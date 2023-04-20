То що ж то було? Що таке метеорит та в чому його різниця між метеороїдом та метеором

Вночі, 19 квітня, над Києвом помітили дивний об’єкт, що яскравим зеленим світлом освітив небо. У користувачів мережі відразу з’явилося купа здогадок, що ж це могло бути: супутник NASA, ППО, метеорит і навіть НЛО.

Та усі ці версії спростували речник повітряних сил Юрій Ігнат та космічна агенція NASA, окрім космічного тіла, що ймовірно й стало причиною яскравого спалаху. Тож пропонуємо сьогодні розібратися що таке метеорит, які їх види існують та в чому різниця між метеоритом, метеором та метеороїдом.

Що таке метеорит

Метеорит — це космічне тіло невеликого розміру, що впало на поверхню Землі чи на будь-яке інше космічне тіло. Вони можуть мати різний розмір: від декількох міліметрів до кількох кілометрів, а складатися із різних матеріалів, наприклад, камінь, метал та сплави.

Види метеоритів

Виокремлюють три найбільш розповсюджених види метеоритів. Основна відмінність: різниця у складі, структурі та походженні космічного тіла.

Кам’яні метеорити. Вони складаються з гірських порід, що в основному складаються з силікатних матеріалів. Залізні метеорити. Цей тип метеоритів складається переважно залізо-нікелевого сплаву. Кам’яно-залізні метеорити. Це космічні тіла, що складаються з великої кількості як каменю, так і металу.

В чому різниця між метеоритом, метеором та метеороїдом

Розберемо ці поняття детальніше. Почнемо із метеороїда.

Метеороїд — це тверде кам’яне або металеве тіло, що знаходиться у космосі. Грубо кажучи, це космічні камені. Розмір метеороїдів варіюється від порошинок до невеликих астероїдів.

У момент, коли метеороїд входить в атмосферний шар нашої планети, він стає метеором, починає горіти внаслідок тертя з повітрям. Власне це й створює яскраве світло і слід у небі, який могли бачити жителі Київщини цієї ночі.

Тобто метеор — це процес падіння метеороїда на поверхню Землі чи будь-якої іншої планети, чи зірки, що супроводжується згоранням космічного каменю та яскравим світлом.

І якщо він не у процесі падіння повністю не згорить і впаде на землю — це й буде метеоритом.

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