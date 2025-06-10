Полуничний Місяць — що це за явище та чи можна побачити в Україні

Зміни у космосі завжди впливають на справи на Землі. Погодься, що зміни на магнітному полі, які спричиняють магнітні бурі, можна прослідкувати на самопочутті людей. Однак чимало таких явищ є дуже красивими та викликають захоплення: зокрема, Полуничний Місяць, який буде й 2025 року.

Що таке Полуничний Місяць — коли та де його чекати, а також чи буде видно Полуничний Місяць 2025 в Україні, розповідаємо тобі далі у матеріалі.

Полуничний Місяць: що це

Так називають першу літню повню, коли супутник Землі знаходиться дуже низько над горизонтом. Тоді він дуже яскравий.

Полуничним його прозвали ще індіанці Північної Америки, і назва не має нічого спільного ні з кольором космічного тіла, ні з астрономією, — у цю пору стартує сезон збору однойменної ягоди.

В Європі стара назва Полуничного Місяця — Медовий, адже у цей період мед був готовий до збору. Ймовірно, через цю солодку особливість, перший період після шлюбу також отримав таку назву. Існує й інша думка щодо останнього: у червні зазвичай відбувається найбільша кількість весіль.

Зазвичай, Полуничний Місяць сходить у Північній півкулі наступної ночі після літнього сонцестояння.

Полуничний Місяць у 2025 році можна буде побачити в ніч з 10 на 11 червня, коли він з’явиться над південно-східним горизонтом.

Головна особливість явища — через дуже низьке розташування він здаватиметься дуже великим та яскравим. Орбіта Місяця навколо Землі знаходитиметься майже в тій самій площині, що й орбіта Землі навколо Сонця.

У день літнього сонцестояння Сонце стоїть найвище на небі за рік, тому повня після літнього сонцестояння буде низько на небі.

Жовтий, або рожевий колір Місяця можна пояснити так: у вищих широтах Європи повний Місяць знаходиться низько та він просвічує більше атмосфери, що робить його такого кольору, як призахідне Сонце.

У 2025 році Місяць у цей період буде найнижчим у найближчі 18 років. Тож наступного разу таке явище можна буде спостерігати лише у 2043.

Місяць висітиме низько над горизонтом, через що здаватиметься значно більшим. Це явище називають ілюзією Місяця.

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Полуничний Місяць в Україні: де буде видно

В Україні побачити Полуничний Місяць цієї ночі можна у всіх регіонах.

Найкраще його буде видно о 10:44 ранку 11 червня.

Раніше ми розповідали тобі, як вдало і красиво сфотографувати Місяць на телефон.

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