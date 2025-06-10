Клубничная Луна – что это за явление и можно ли увидеть в Украине

Изменения в космосе всегда оказывают влияние на дела на Земле. Согласись, что изменения на магнитном поле, приводящие к магнитным бурям, можно проследить на самочувствии людей. Однако многие такие явления очень красивы и вызывают восхищение: в частности, Клубничная Луна, которая будет и в 2025 году.

Что такое Клубничная Луна — когда и где ее ждать, а также будет ли видна Клубничная Луна 2025 в Украине, рассказываем тебе дальше в материале.

Клубничная Луна: что это

Так называют первое летнее полнолуние, когда Луна находится очень низко над горизонтом. Тогда она очень яркая.

Клубничной ее прозвали еще индейцы Северной Америки, и название не имеет ничего общего ни с цветом космического тела, ни с астрономией, — в это время стартует сезон сбора одноименной ягоды.

В Европе старое название Клубничной Луны — Медовая, ведь в этот период мед был готов к сбору. Вероятно, из-за этой сладкой особенности первый месяц после брака также получил такое название. Существует и другое мнение относительно последнего: в июне обычно происходит самое большое количество свадеб.

Обычно, Клубничная Луна восходит в Северном полушарии на следующую ночь после летнего солнцестояния.

Клубничную Луну в 2025 году можно будет увидеть в ночь с 10 на 11 июня, когда она появится над юго-восточным горизонтом.

Главная особенность явления — из-за очень низкого расположения она будет казаться очень большой и яркой. Орбита Луны вокруг Земли будет находиться почти в той же плоскости, что и орбита Земли вокруг Солнца.

В день летнего солнцестояния Солнце стоит в самой высокой точке на небе за год, поэтому полнолуние после летнего солнцестояния будет низко на небе.

Желтый, или розовый цвет можно объяснить так: в высоких широтах Европы полная Луна находится низко и она просвечивает больше атмосферы, что делает ее такого цвета, как заходящее Солнце.

В 2025 году Луна в этот период будет самой низкой в ​​ближайшие 18 лет. Так что в следующий раз такое явление можно будет наблюдать только в 2043 году.

Луна будет висеть низко над горизонтом, из-за чего будет казаться значительно больше. Это явление называют иллюзией Луны.

Клубничная Луна в Украине: где будет видно

В Украине увидеть Клубничную Луну этой ночью можно во всех регионах.

Лучше всего ее будет видно в 10:44 утра 11 июня.

Раньше мы рассказывали тебе, как удачно и красиво сфотографировать Луну на телефон.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.