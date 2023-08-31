Только подобрать правильные настройки! Как сфотографировать Луну на iPhone — лайфхаки

Фокусируешь, настраиваешь и… размытое пятно. Если твои попытки сфотографировать Луну всегда заканчиваются удалением ста фотографий из галереи и разочарованием, не унывай!
В нашем материале мы рассказываем, как сфотографировать Луну на iPhone — простые лайфхаки настроек камеры.
Качество фотографий, которые мы можем делать с помощью телефонов, ежегодно растет. Поэтому мы имеем все больше возможностей сделать невероятные фото далеких и сложных предметов.
Если ты любишь наблюдать за Луной и разными ее явлениями, уметь ее фотографировать — полезный навык. Поэтому мы поделимся с тобой советами, как настроить камеру своего телефона, чтобы Луна получилась красивой и не размытой.
Прежде всего, следует хорошо протереть камеру, можно продезинфицировать ее спиртовой салфеткой. Удобно иметь рядом подставку для телефона, она называется трипод или штатив. С его помощью можно зафиксировать телефон в одном положении и только добавлять настройки камеры.
Также полезным лайфхаком является съемка видео в 60 кадров. Потом из видео ты сможешь сделать четкий скриншот. У смартфонов Apple есть функция Live фото, ты можешь попробовать сделать несколько кадров с ней.
Также в настройках Live фото уже в галерее есть возможность редактирования с помощью различных настроек: длинная выдержка, маятник, анимация, петля. Эти настройки могут сделать твое фото четким и освещенным.
Попробовать можно и настройки HDR, а также специальные линзы, которые крепятся снаружи камеры. Экспериментируй, чтобы снять свое лучшее фото.
А вот видео, которые помогут тебе лучше понять и повторить настройки камеры:
@celeste.meyer Taking a photo of the moon with an iPhone♡ (I used an iPhone 14 Pro) • • • • #iphonetricks #iphonephotography #iphonephotographytricks #iphonephotographytips #iphone14pro #iphonetips #iphone #moonphoto #moonphotography #fullmoon #moon #photography #iphonecamera #iphonephoto #iphonephototips #iphonephototricks #moonlight #moonlightserenade #glennmiller #midnight #california #summernights ♬ Moonlight Serenade — Glenn Miller
@hibakane how to take pictures of the moon using your iphone ???? #photography #iphone #moon #fypシ #fyp #foryou #xyzbca #GenshinImpact32 ♬ In My Room — Chance Peña
Раньше мы рассказывали, когда в сентябре будут магнитные бури.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.