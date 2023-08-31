Только подобрать правильные настройки! Как сфотографировать Луну на iPhone — лайфхаки

Фокусируешь, настраиваешь и… размытое пятно. Если твои попытки сфотографировать Луну всегда заканчиваются удалением ста фотографий из галереи и разочарованием, не унывай!

В нашем материале мы рассказываем, как сфотографировать Луну на iPhone — простые лайфхаки настроек камеры.

Как сфотографировать Луну на iPhone: лайфхаки

Качество фотографий, которые мы можем делать с помощью телефонов, ежегодно растет. Поэтому мы имеем все больше возможностей сделать невероятные фото далеких и сложных предметов.

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Если ты любишь наблюдать за Луной и разными ее явлениями, уметь ее фотографировать — полезный навык. Поэтому мы поделимся с тобой советами, как настроить камеру своего телефона, чтобы Луна получилась красивой и не размытой.

Прежде всего, следует хорошо протереть камеру, можно продезинфицировать ее спиртовой салфеткой. Удобно иметь рядом подставку для телефона, она называется трипод или штатив. С его помощью можно зафиксировать телефон в одном положении и только добавлять настройки камеры.

Зафиксируй телефон. Выставь настройку увеличения в максимальное количество раз. Настройка выдержки должна быть 1/30 или 1/60 кадров. Максимально убавь экспозицию. Выбери удачное время (поздний вечер или ночь), чтобы Луна ярко выделялась на небе.

Также полезным лайфхаком является съемка видео в 60 кадров. Потом из видео ты сможешь сделать четкий скриншот. У смартфонов Apple есть функция Live фото, ты можешь попробовать сделать несколько кадров с ней.

Также в настройках Live фото уже в галерее есть возможность редактирования с помощью различных настроек: длинная выдержка, маятник, анимация, петля. Эти настройки могут сделать твое фото четким и освещенным.

Попробовать можно и настройки HDR, а также специальные линзы, которые крепятся снаружи камеры. Экспериментируй, чтобы снять свое лучшее фото.

А вот видео, которые помогут тебе лучше понять и повторить настройки камеры:

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