Лише підібрати правильні налаштування! Як сфотографувати Місяць на iPhone — лайфхаки

Фокусуєш, налаштовуєш і… розмита пляма. Якщо твої спроби сфотографувати Місяць завжди закінчуються видаленням ста фотографій з галереї та розчаруванням, не сумуй!

У нашому матеріалі ми розповідаємо, як сфотографувати Місяць на iPhone — прості лайфхаки налаштувань камери.

Як сфотографувати місяць на iPhone: лайфхаки

Якість фото, які ми можемо робити за допомогою телефонів, щороку зростає. А тому ми маємо усе більше можливостей зробити надзвичайні фото далеких та складних предметів.

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Якщо ти любиш спостерігати за Місяцем та різними явищами, вміти його фотографувати — корисна навичка. Тому ми поділимося з тобою порадами, як налаштувати камеру свого телефона, щоб Місяць вийшов красивим та не розмитим.

Перш за все слід добре протерти камеру, можна продезінфікувати її спиртовою серветкою. Зручно мати поруч підставку для телефона, вона називається трипод чи штатив. За його допомогою можна зафіксувати телефон в одному положенні та тільки додавати налаштування камери.

Зафіксуй телефон. Вистав налаштування збільшення у максимальну кількість разів. Вистав налаштування витримки 1/30 чи 1/60 кадрів. Максимально зменш експозицію. Вибери вдалий час (пізній вечір або ніч) аби Місяць яскраво виділявся на небі.

Також корисним лайфхаком є знімання відео у 60 кадрів. Потім з відео ти зможеш зробити чіткий скриншот. У смартфонів Apple є функція Live фото, ти можеш спробувати зробити кілька кадрів з нею.

Також у налаштуваннях Live фото вже в галереї є можливість редагування фото за допомогою різних налаштувань: довга витримка, маятник, анімація, петля. Ці налаштування можуть зробити твоє фото чітким та освітленим.

Спробувати можна і налаштування HDR, а також спеціальні лінзи, що кріпляться на камеру зовні. Експериментуй, аби відзняти своє найкраще фото.

А ось відео, які допоможуть тобі краще зрозуміти та повторити налаштування камери:

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