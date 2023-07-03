Подорожі та натхнення

Перший супермісяць уже сьогодні! Добірка надзвичайних явищ, які можна спостерігати влітку 2023

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 03 Липня 2023, 15:15
Супермісяць 3 липня 2023: де побачити та о котрій розпочнеться
Фото: Pexels

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