Перший супермісяць уже сьогодні! Добірка надзвичайних явищ, які можна спостерігати влітку 2023

Унікальні космічні явища завжди заворожують. Деякі з них ми можемо спостерігати раз у житті, а якісь — доволі часто. Літо 2023 року подарує нам аж чотири супермісяці. Читай у нашому матеріалі, що таке супермісяць та де його побачити 3 липня 2023.

Супермісяць 3 липня 2023: де побачити та о котрій розпочнеться

Цьогоріч літо — справжній “космічний” сезон. Адже явище супермісяця можна буде побачити аж чотири рази. Перший з них, 3 липня, розпочався о 14:40 за київським часом. Про це повідомляє Space.

Супермісяць — явище, коли супутник максимально наближається до Землі. Його видно дуже чітко та яскраво. Це явище можна спостерігати 2-3 рази на рік. Але цьогоріч відбудеться справжнє диво, супермісяць можна буде побачити аж чотири рази.

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Місяць наблизиться на відстань 361 934 км від Землі, що на 21 тис. км ближче, ніж зазвичай. А за три дні він впритул наблизиться до Сатурна.

Повня має вигляд освітленого кола, бо Місяць обернений до Землі. Супермісяць означає віддаленість супутника Землі від його поверхні (в перигеї).

Наступні космічні явища припадають на такі дати:

1 серпня 2023 — супермісяць, відстань між Землею та її супутником становитиме 357 530 км.

30 серпня 2023 — супермісяць (блакитний Місяць), Місяць буде за 357 344 км від Землі.

28 вересня 2023 — супермісяць, останній цього року. Відстань від Землі — 361 552 км.

В Україні таке явище майже не буде видно, але спробувати побачити супермісяць можна сьогодні вночі. А от жителі Гавайських островів, Лос-Анджелеса, Великої Британії чи Токіо зможуть насолодитися довгим та чарівним процесом.

Але ти можеш переглянути онлайн-трансляцію римських вчених, вона розпочнеться о 00:00.

Під час затемнень, супермісяців та інших подій у космічному просторі в нас часто болить голова та змінюється тиск. Раніше ми розповідали, як позбутися головного болю без пігулок.

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