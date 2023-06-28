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Місяць може виявитися не з легких! Календар магнітних бур на липень 2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Червня 2023, 12:30
Магнітні бурі у липні 2023 – календар небезпечних дат
Фото: Pexels

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