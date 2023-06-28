Місяць може виявитися не з легких! Календар магнітних бур на липень 2023

Магнітні бурі мають сильний вплив на наше самопочуття. Ми не відчуваємо, як ці бурі торкаються нас фізично, але помічаємо їхні наслідки: з’являється головний біль, порушується сон, змінюється тиск тощо.

Якщо легкі магнітні бурі можуть впливати на чутливих та метеозалежних людей, то наслідки сильних сонячних спалахів можуть відчути майже всі. Ми розповімо про магнітні бурі у липні 2023 року.

Треба знати ці дати, щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття. Липень насичений великою кількістю магнітних бур і всі вони — сильні.

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Магнітні бурі у липні 2023: дати

Сильні магнітні бурі у липні 2023 очікуються у такі дати: 9, 14, 15, 18, 20, 26, 30, 31.

Як подбати про себе під час сильних магнітних бур

Під час сильних сонячних спалахів варто більше відпочивати й фізично сильно себе не навантажувати. Адже у липні й так висока температура повітря, магнітні бурі також впливають на наш тиск та головний біль, а якщо додати ще й фізичні навантаження — можна довго налагоджувати самопочуття.

У цей період також варто подбати про наявність вдома ліків проти хронічних хвороб. Щоб мінімізувати вплив магнітних бур, треба дотримуватися простих правил:

проводити більше часу на свіжому повітрі;

відмовитися від алкоголю та жирної їжі, яка навантажує шлунок;

дотримуватися режиму сну;

приймати контрастний душ;

пити більше рідини.

Магнітні бурі можуть впливати на наш тиск. Раніше ми розповідали, як збити високий тиск у домашніх умовах.

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