Месяц может оказаться не из лёгких! Календарь магнитных бурь на июль 2023

Магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие. Мы не чувствуем, как эти бури касаются нас физически, но замечаем их последствия: появляется головная боль, нарушается сон, меняется давление.
Если легкие магнитные бури могут влиять на чувствительных и метеозависимых людей, то последствия сильных солнечных вспышек могут ощутить почти все. Мы расскажем о магнитных бурях в июле 2023 года.
Надо знать эти даты, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии. Июль насыщен большим количеством магнитных бурь и все они — сильные.
Сильные магнитные бури в июле 2023 года ожидаются в следующие даты: 9, 14, 15, 18, 20, 26, 30, 31.
Во время сильных солнечных вспышек следует больше отдыхать и физически сильно себя не нагружать. Ведь в июле и так высокая температура воздуха, магнитные бури также влияют на наше давление и головные боли, а если добавить еще и физические нагрузки — можно долго налаживать самочувствие.
В этот период также следует позаботиться о наличии дома лекарств, которые помогают при хронических болезнях. Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, нужно соблюдать простые правила:
Магнитные бури могут оказывать влияние на наше давление. Ранее мы рассказывали, как сбить высокое давление в домашних условиях.
А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!