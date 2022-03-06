Проточная вода, дыхание и мятный чай — как бороться с повышенным давлением без медикаментов

Во время войны артериальное давление у человека может повышаться из-за стресса. Однако доступ к врачу имеют не все.
Читай, как снизить давление в домашних условиях.
Артериальное давление измеряется в формате двух чисел.
К примеру, 120/80 миллиметров ртутного столбика.
Первое число — это систолическое давление. Это показатель того, как сильно давит кровь на стенки сосудов во время ударов сердца.
Второе число — диастолическое давление, которое фиксирует давление крови в момент, когда сердце отдыхает между ударами.
Если у тебя давление 130/80 и выше — это повышенное давление.
Оно может быть бессимптомным, однако Центр общественного здоровья отмечает, что признаками артериальной гипертонии (когда давление 140/90 и выше) являются:
Стресс — одна из главных причин гипертонии.
Правильное глубокое дыхание поможет быстро снизить артериальное давление, если нет доступа к аптеке.
Делай глубокие вдохи-выдохи, считая до пяти на каждом. Вдыхай животом, а не грудью.
В течение 3-5 минут такое дыхание увеличит приток крови ко всем тканям твоего тела, включая конечности. И давление в сосудах снизится.
Окуни руки и ноги в тазик с водой 45 °C на десять минут. Горячая вода заставит сосуды расшириться, и артериальное давление снизится.
Если у тебя нет горячей воды, можно подержать руки под проточной водой.
Холодная вода снизит частоту сердечных сокращений, что приведет к уменьшению давления.
Брось мяту в кипяток на десять минут, дай остыть. Медленно выпей чай.
Вместо обычной мяты можно использовать перечную.
В яблочном уксусе есть вещества, которые могут снижать давление. Поэтому попробуй смочить марлю или платок в яблочном уксусе и приложить ко лбу на 10-15 минут.
Валериана — наш добрый друг для борьбы со стрессом. Когда сердце бьется спокойнее, то и артериальное давление снижается.
Но не злоупотребляй успокоительными и следуй инструкции по употреблению.
Если нет валерианы, можно поискать препараты на ее основе.
Помни, что описанные выше методы не заменяют полноценное лечение, а лишь на время убирают симптомы. Даже во время войны врачи оказывают бесплатную онлайн-помощь. Узнай актуальные номера узкопрофильных специалистов, по которым можно получить консультацию.