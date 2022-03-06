Проточная вода, дыхание и мятный чай — как бороться с повышенным давлением без медикаментов

Во время войны артериальное давление у человека может повышаться из-за стресса. Однако доступ к врачу имеют не все.

Читай, как снизить давление в домашних условиях.

Как понять, что у тебя повышенное давление

Артериальное давление измеряется в формате двух чисел.

К примеру, 120/80 миллиметров ртутного столбика.

Первое число — это систолическое давление. Это показатель того, как сильно давит кровь на стенки сосудов во время ударов сердца.

Второе число — диастолическое давление, которое фиксирует давление крови в момент, когда сердце отдыхает между ударами.

Если у тебя давление 130/80 и выше — это повышенное давление.

Оно может быть бессимптомным, однако Центр общественного здоровья отмечает, что признаками артериальной гипертонии (когда давление 140/90 и выше) являются:

головные боли (чаще — в затылочной или теменной части);

периодический шум в ушах, потемнение в глазах и головокружение;

боли в области сердца;

учащенное сердцебиение (более 90 раз в минуту) в спокойном состоянии;

чувство удушья.

Как снизить давление в домашних условиях

Стресс — одна из главных причин гипертонии.

Глубокое дыхание

Правильное глубокое дыхание поможет быстро снизить артериальное давление, если нет доступа к аптеке.

Делай глубокие вдохи-выдохи, считая до пяти на каждом. Вдыхай животом, а не грудью.

В течение 3-5 минут такое дыхание увеличит приток крови ко всем тканям твоего тела, включая конечности. И давление в сосудах снизится.

Вода

Окуни руки и ноги в тазик с водой 45 °C на десять минут. Горячая вода заставит сосуды расшириться, и артериальное давление снизится.

Если у тебя нет горячей воды, можно подержать руки под проточной водой.

Холодная вода снизит частоту сердечных сокращений, что приведет к уменьшению давления.

Чай с мятой

Брось мяту в кипяток на десять минут, дай остыть. Медленно выпей чай.

Вместо обычной мяты можно использовать перечную.

Компресс с яблочным уксусом

В яблочном уксусе есть вещества, которые могут снижать давление. Поэтому попробуй смочить марлю или платок в яблочном уксусе и приложить ко лбу на 10-15 минут.

Валериана

Валериана — наш добрый друг для борьбы со стрессом. Когда сердце бьется спокойнее, то и артериальное давление снижается.

Но не злоупотребляй успокоительными и следуй инструкции по употреблению.

Если нет валерианы, можно поискать препараты на ее основе.

Помни, что описанные выше методы не заменяют полноценное лечение, а лишь на время убирают симптомы. Даже во время войны врачи оказывают бесплатную онлайн-помощь. Узнай актуальные номера узкопрофильных специалистов, по которым можно получить консультацию.