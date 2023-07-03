Первое суперлуние уже сегодня! Подборка необычных явлений, которые можно наблюдать летом 2023

Уникальные космические явления всегда завораживают. Некоторые из них мы можем наблюдать раз в жизни, а какие-то — довольно часто. Лето 2023 подарит нам четыре суперлуния. Читай в нашем материале, что такое суперлуние и где его увидеть 3 июля 2023.
В этом году лето — настоящий “космический” сезон. Ведь явление суперлуния можно будет увидеть четыре раза. Первый из них, 3 июля, начнется в 14:40 по киевскому времени. Об этом сообщает Space.
Суперлуние — явление, когда спутник максимально приближается к Земле. Его видно очень четко и ярко. Это явление можно наблюдать 2-3 раза в год. Но в этом году нас ожидает настоящее чудо, ведь суперлуние можно будет четыре раза.
Луна приблизится на расстояние 361 934 км от Земли, что на 21 тыс. км ближе обычного. А через три дня Луна вплотную приблизится к Сатурну.
Полнолуние имеет вид освещенного круга, потому что Луна обращена к Земле. Суперлуние означает удаленность спутника Земли от его поверхности (в перигее).
Следующие космические явления приходятся на такие даты:
В Украине такое явление почти не будет видно, но попытаться увидеть суперлуние можно сегодня ночью. А вот жители Гавайских островов, Лос-Анджелеса, Великобритании или Токио смогут насладиться долгим и волшебным процессом.
Но ты можешь просмотреть онлайн-трансляцию римских ученых, она начнется в 00:00.
Во время затемнений, суперлуний и других событий в космическом пространстве у нас часто болит голова и меняется давление. Раньше мы рассказывали, как избавиться от головной боли без таблеток.
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