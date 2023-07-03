Первое суперлуние уже сегодня! Подборка необычных явлений, которые можно наблюдать летом 2023

Уникальные космические явления всегда завораживают. Некоторые из них мы можем наблюдать раз в жизни, а какие-то — довольно часто. Лето 2023 подарит нам четыре суперлуния. Читай в нашем материале, что такое суперлуние и где его увидеть 3 июля 2023.

Суперлуние 3 июля 2023: где увидеть и во сколько начнется

В этом году лето — настоящий “космический” сезон. Ведь явление суперлуния можно будет увидеть четыре раза. Первый из них, 3 июля, начнется в 14:40 по киевскому времени. Об этом сообщает Space.

Суперлуние — явление, когда спутник максимально приближается к Земле. Его видно очень четко и ярко. Это явление можно наблюдать 2-3 раза в год. Но в этом году нас ожидает настоящее чудо, ведь суперлуние можно будет четыре раза.

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Луна приблизится на расстояние 361 934 км от Земли, что на 21 тыс. км ближе обычного. А через три дня Луна вплотную приблизится к Сатурну.

Полнолуние имеет вид освещенного круга, потому что Луна обращена к Земле. Суперлуние означает удаленность спутника Земли от его поверхности (в перигее).

Следующие космические явления приходятся на такие даты:

1 августа 2023 — суперлуние, расстояние между Землей и ее спутником будет составлять 357 530 км.

30 августа 2023 — суперлуние (голубая Луна), Луна будет в 357 344 км от Земли.

28 сентября 2023 — суперлуние, последнее в этом году. Расстояние от Земли — 361 552 км.

В Украине такое явление почти не будет видно, но попытаться увидеть суперлуние можно сегодня ночью. А вот жители Гавайских островов, Лос-Анджелеса, Великобритании или Токио смогут насладиться долгим и волшебным процессом.

Но ты можешь просмотреть онлайн-трансляцию римских ученых, она начнется в 00:00.

Во время затемнений, суперлуний и других событий в космическом пространстве у нас часто болит голова и меняется давление. Раньше мы рассказывали, как избавиться от головной боли без таблеток.

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