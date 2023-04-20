ППО, супутник чи, може, НЛО? Загадкові спалахи над Києвом: що відомо на цю мить

Вчора, 19 квітня, близько 22:00 Україну охопили розмови про загадкові спалахи над Києвом. Яскраве світло бачили тисячі мешканців та зафіксували камери спостереження, відеореєстратори, а також кияни знімали на свої телефони.

Загадковий спалах над Києвом: що це

Утім, не лише мешканці столиці бачили сильне сяйво. Це явище спостерігали також у Житомирській області. Українці навіть почали жартувати про НЛО. Але мережею почала швидко ширитися більш правдоподібна інформація, що спалах — це падіння супутнику NASA. Також керівник ОП Андрій Єрмак спершу заявив, що це робота ППО, а потім видалив це повідомлення.

За даними космічної агенції, знятий з експлуатації супутник вагою 300 кг мав увійти в атмосферу на цьому тижні та впасти на Землю.

Космічний корабель RHESSI, який використовувався для спостереження за сонячними спалахами, запустили на низьку навколоземну орбіту у 2002 році і вивели з експлуатації у 2018 році.

Спершу голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підтвердив, що спалахи над Києвом — це дійсно супутник.

— Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкта. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків, була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала, — написав він у Telegram.

Спалах у небі Києва: відео

Спалахи над Києвом не супутник NASA, то що ж це?

У космічній агенції NASA спростували інформацію про падіння супутника над Києвом.

Роб Маргетта з офісу комунікацій NASA повідомив, що супутник все ще перебував на орбіті, коли спостерігався спалах у Києві. Чоловік зазначив, що NASA і міністерство оборони США продовжували відстежувати траєкторію руху RHESSI, повідомляє BBC.

Науково-популярний проект The Alpha Centauri також заперечує падіння супутника.

— Це не супутник NASA згорів. Орбіта не проходила над нами в цей час. Більше схоже на болід, — зазначили у повідомленні та додали фото траєкторії супутника.

Спалах над Києвом: як коментують Повітряні сили

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що спалахи у небі над Києвом, ймовірно, спричинило космічне тіло, яке увійшло в щільні шари атмосфери. Ігнат також наголосив, що роботи ППО в цей час над Києвом не було.

— Подія неординарна. Тим більше ми в стані війни. Тому маємо такі реакції, що люди занепокоєні. А тут ще й Patriot привезли. І вже почалися домисли, — сказав він.

Жителі сусідньої Білорусі приблизно в той саме час, що й українці, спостерігали загадкові спалахи у небі. Дивне сяйво також зафіксували відеореєстратори та камери жителів Білорусі.

Супутник NASA вивели з експлуатації кілька років тому. А от українці зібрали кошти на свій супутник. Раніше ми розповідали, що за супутник купив Фонд Сергія Притули та в чому його особливість.

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