ПВО, спутник или, может, НЛО? Загадочные вспышки над Киевом: что известно на этот момент

Вчера, 19 апреля, около 22:00 Украину охватили разговоры о загадочных вспышках над Киевом. Яркий свет видели тысячи жителей и зафиксировали камеры наблюдения, видеорегистраторы, а также киевляне снимали на свои телефоны.

Загадочная вспышка над Киевом: что это

Впрочем, не только жители столицы видели сильное сияние. Это явление наблюдалось также в Житомирской области. Украинцы даже начали шутить об НЛО.

По сети начала быстро распространяться более правдоподобная информация, что вспышка — это падение спутника NASA. Также руководитель ОП Андрей Ермак сперва заявил, что это работа ПВО, а затем удалил это сообщение.

По данным космического агентства, снятый с эксплуатации спутник весом 300 кг должен был войти в атмосферу на этой неделе и упасть на Землю.

Космический корабль RHESSI, который использовался для наблюдения за солнечными вспышками, был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и выведен из эксплуатации в 2018 году.

Сначала глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко подтвердил, что вспышки над Киевом — действительно спутник.

— Около 22:00 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю осколков, была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала, — написал он в Telegram.

Вспышка в Киеве: видео

Вспышки над Киевом не спутник NASA: что же это

В космическом агентстве NASA опровергли информацию о падении спутника над Киевом.

Роб Маргетта из офиса коммуникаций NASA сообщил, что спутник все еще находился на орбите, когда наблюдалась вспышка в Киеве. Мужчина отметил, что NASA и министерство обороны США продолжали отслеживать траекторию движения RHESSI, сообщает BBC.

Научно-популярный проект The Alpha Centauri также отрицает падение спутника.

— Это не спутник NASA сгорел. Орбита не проходила над нами в это время. Больше похоже на болид, — отметили в сообщении и добавили фото траектории спутника.

Вспышка над Киевом: как комментируют Воздушные силы

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что вспышки в небе над Киевом, вероятно, были вызваны космическим телом, которое вошло в плотные слои атмосферы. Игнат также отметил, что ПВО в это время над Киевом не работала.

— Событие неординарное. Тем более, мы в состоянии войны. Поэтому есть такие реакции, что люди обеспокоены. А тут еще и Patriot привезли. И уже начались домыслы, — сказал он.

Жители соседней Беларуси примерно в то же время, что и украинцы, наблюдали загадочные вспышки в небе. Странное сияние также зафиксировали видеорегистраторы и камеры жителей Беларуси.

Спутник NASA вывели из строя несколько лет назад. А вот украинцы собрали деньги на свой спутник. Ранее мы рассказывали, какой спутник купил Фонд Сергея Притулы и в чем его особенность.

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