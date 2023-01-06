Украинцы исследуют космос: как киевским студентам удалось создать уникальный наноспутник

Ракета компании SpaceX успешно вывела на орбиту Земли украинский наноспутник. Аппарат был создан учеными Киевского политехнического института. В условиях войны им удалось завершить разработку, доставить спутник сначала в Нидерланды, а затем в США.

Именно американская ракета Falcon 9 вывела в космос более 150 космических аппаратов, среди которых украинский. Что именно будет исследовать наноспутник и какие усилия потребовались, чтобы отправить его на орбиту, смотри в сюжете.

Наноспутник PolyITAN-HP-30 — разработка киевских студентов

Они ждали этот день несколько лет. Ученые, преподаватели и студенты Киевской политехники здесь, в Украине, внимательно следят за тем, как из мыса Канаверал в США готовят к запуску ракету Falcon-9 компании SpaceX.

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Именно эта ракета выводит на орбиту их разработку — украинский наноспутник PolyITAN-HP-30. С этого момента начинается важный научный эксперимент, говорит один из разработчиков.

Моей основной задачей, как и моего коллеги, было разработать тепловую трубу для этого спутника, — рассказывает разработчик, научный сотрудник КПИ им. Игоря Сикорского Роман Мельник.

Именно эффективность тепловых труб в условиях микрогравитации и планируют проверять в космосе. Это необходимо, чтобы в будущем создавать такие системы для разных космических аппаратов.

Мы сможем улучшить систему охлаждения будущих спутников, а также системы их ориентации в космосе.

Наноспутник ученые КПИ создавали к 30-летию независимости. Он является частью работы инновационной платформы Сикорский челлендж. К разработке на вид небольшого по объему прибора привлекли восемь команд студентов с разных факультетов.

Какими будут следующие разработки украинских студентов

Разработчик, ведущий инженер КПИ им. Игоря Сикорского Михаил Душейко рассказал о размерах спутника:

Этот спутник — это 10 на 20 на 20 см и 2 кг весом. В этот объем нужно вставить мозги и все функции, идущие для больших спутников. Систему ориентации, координат, слежения.

Средства на создание спутника предоставило Министерство образования и науки, а также проект финансово поддержала и компания Boeing. Впрочем, война в Украине чуть не помешала планам ученых.

Нужно было решить, как переправить спутник через границу, оформить таможенные документы, доставить спутник в контейнер, который будет размещен как полезная нагрузка на ракете-носителе.

Наконец украинский исследовательский спутник вышел на орбиту Земли. За ним ученые продолжат наблюдения уже с наземной станции. И это уже третий наноспутник ученых КПИ, который удалось запустить в космос. Первый PolyITAN установил мировой рекорд и уже восьмой год находится на орбите.

Ректор КПИ Михаил Згуровский рассказал о дальнейшей работе над спутниками:

Мы планируем еще выведение в космос двух спутников. PolyITAN-2-PUT с Познаньской политехникой в Польше и PolyITAN-12-U. Спутники будут предназначены для дистанционного зондирования Земли с разным разрешением.

Начали работу в КПИ и над созданием еще двух видов спутников, благодаря которым впоследствии удастся прогнозировать природные катаклизмы и исследовать развитие растений в космосе.

Ранее мы рассказывали подробно об украинском наноспутнике PolyITAN-HP-30 и его запуске.

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