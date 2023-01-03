Мир

Запуск украинских спутников в космос: что известно и где смотреть прямую трансляцию

Виктория Мельник, редактор сайта 03 января 2023, 15:10
Спутник

Больше видео
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Літак
Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
С-300: характеристики ракеты
Ракеты С-300: характеристики, классификация и где их используют россияне
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Смотреть больше

Последние видео
0:11:27
Грабский

Транспортная инфраструктура для них является стратегической целью: Грабский о мишенях для россиян
Спутник
Запуск украинских спутников в космос: что известно и где смотреть прямую трансляцию
0:02:58
Обстрел Николаева
Новогодние “подарки” Николаеву от россиян: как приходит в себя город после вражеских обстрелов
0:05:12
Андрій Дяченко: юний шашкіст, який збирає гроші для ЗСУ
Целыми днями играет в шашки, чтобы собрать донаты на ВСУ: история юноши, занимающегося волонтерством
0:02:47
Спальники для военных
Спальники с подогревом от павербанка: новая разработка для военных
Карта бойевых действий в Украине
Актуальная карта боевых действий в Украине 3 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:13
ДТП
Погибли 206 пешеходов: в Украине участились ДТП из-за отсутствия света
0:03:31
Операція, щоб позбутися фантомних болів: робота медиків у Дніпрі
Избавиться от фантомных болей! Как днепровские медики провели уникальную операцию и готовы делиться опытом
0:04:56
Ситуация в Херсоне
Обстреливают больницы и уничтожают детство малышей: какая ситуация в Херсоне
0:02:59
феєрверки
Без музыки и фейерверков: как отмечают зимние праздники на Софиевской площади
Больше видео
Грабский
Читать дальше
Транспортная инфраструктура для них является стратегической целью: Грабский о мишенях для россиян
Обстрел Николаева
Читать дальше
Новогодние “подарки” Николаеву от россиян: как приходит в себя город после вражеских обстрелов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь