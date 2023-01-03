Запуск украинских спутников в космос: что известно и где смотреть прямую трансляцию

Украина выходит на новые орбиты в прямом смысле этого слова! Сегодня, 3 января, из американского мыса Канаверал будут выведены на орбиту два спутника украинского производства. Об этом сообщили в Министерстве образования Украины.

Запуск состоится с помощью ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX. На орбиту Земли будет выведен очередной украинский наноспутник PolyITAN-HP-30, созданный к 30-летию Независимости Украины.

Старт ракеты-носителя должен состояться в 16:00 по киевскому времени.

Что известно о наноспутнике PolyITAN-HP-30

Наноспутник PolyITAN-HP-30 создали ученые Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Денежные средства на разработку и изготовление предоставлялись Минобразования в рамках реализации проектов, победивших в научных исследованиях.

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Известно также, что реализация и доставка спутника к месту запуска состоялась благодаря помощи компании Боинг Украина, поддержке Технического университета Делфт в Нидерландах, спинофф-компания которого взяла на себя финансирование и техническое обеспечение выведения космического аппарата в космос, а также Государственному космическому агентству Украины, которое занималось логистикой.

Наноспутник выпускают на орбиту для эксперимента и исследований эффективности тепловых труб — основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

Кроме наноспутника, ракета будет нести еще 114 аппаратов. Среди них также будет спутник EOS SAT-1, который разработала компания EOS Data Analytics, основанная украинцем Максимом Поляковым.

Запуск ракеты-носителя будут транслировать на американском канале EOSDA. Посмотреть прямую трансляцию можно также по ссылке.

Исследования космоса всегда интересовали человечество, ведь об этой бесконечной неизвестности мы до сих пор знаем очень мало. О последних космических открытиях и исследованиях космоса ты можешь прочитать в нашем другом материале.

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