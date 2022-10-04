Всемирная неделя космоса — что мы еще должны узнать о бесконечной неизвестности

Так хотелось бы смотреть на звездное ночное небо и думать только о том, что там в миллиардах километров от нас могут твориться чудеса. Но каждый день мы ожидаем подвоха от врага и опасности, которая может прилететь сверху.

Однако на этой неделе мы попытаемся немного изменить отношение к небесным телам хотя бы на несколько минут. Дело в том, что с 4 по 10 октября принято отмечать Всемирную неделю космоса.

Таким образом учредившая ее Генеральная Ассамблея ООН стремится вдохновить новые поколения на изучение космического пространства, решить вопросы общей осведомленности людей, а также способствовать развитию международного сотрудничества.

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Поэтому Вікна собрали несколько интересных фактов о космосе, чтобы и мы могли узнать что-то необычное и заглянуть в фантастическое будущее.

Космос полностью бесшумный

Помнишь эти сообщения, что какая-то песня теперь зазвучала даже в космосе? Однако это не совсем так. Скорее всего, она играла именно на космическом корабле, а вот что касается того безграничного вакуума, то в нем это просто невозможно.

Дело в том, что звук нуждается в среде для перемещения и звучания. А поскольку в космическом вакууме нет атмосферы, то никакой мелодии там услышать не получится. Только полная тишина.

Мощность энергии Солнца превышает ее потребление

Конечно, сейчас разные инновационные технологии набирают обороты. Не стал исключением и поиск новой энергии.

И как оказалось, лучше ее брать именно из Солнца, поскольку оно производит значительно больше энергии за день, чем мы потребляем за весь год.

Холодная сварка

Кто знал, что такое может существовать. Однако, если два куска металла столкнутся в огромном пространстве, то они соединятся, как при сварке.

Почему это возможно только в космосе? Потому что на Земле в атмосфере их будут разделять вода и воздух. А вот в бесконечном вакууме им ничего не будет мешать.

Положение Полярной звезды меняется

Даже если ты не любишь походы и другие подобные виды отдыха, можешь знать общеизвестный факт — ориентируются туристы на Полярную звезду.

Однако со временем она может повести их совсем не теми тропами. Почему так? Если говорить проще, то ось планеты Земля меняется, поэтому Полярная звезда изменит свое положение. Таким образом, она не будет пригодна для навигации.

Но не время расстраиваться, потому что ее функции будет выполнять другая звезда. Кроме того, это произойдет только через 13 тысяч лет. Так что если ты беспокоишься, то просто оставь письмо с предупреждением для своих прапраправнуков.

В космическом газовом облаке обнаружили сердцебиение

Международная группа исследователей с помощью данных обсерватории в Пуэрто-Рико и космического гамма-телескопа Fermi NASA обнаружила явление, подобное сердцебиению.

Такой необычный эффект наблюдался в космическом газовом облаке в созвездии Орла. У него было сердцебиение, которое шло в унисон вместе с черной дырой, что находится рядом. Ученые не смогли объяснить это явление, но с увлечением продолжают свои исследования.

И эти поиски вряд ли будут напрасны, поскольку некоторые из них даже могут спасти нам жизнь. Читай, зачем NASA столкнуло космический корабль с астероидом.

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