NASA столкнет космический корабль с астероидом – зачем это нужно человечеству

Сколько уже снято фильмов о спасении Земли, но жизнь все равно интереснее. Конечно, многие киношные герои предотвращали уничтожение всей планеты, но в реальности лучше не рисковать и подготовиться к любому развитию событий.

Поэтому NASA планирует столкнуть космический корабль с астероидом под названием Диморф. Объект находится в 11 миллионах километров от Земли, что предполагает безопасность испытания. Запланировано событие с 26 на 27 сентября.

Как отмечает профильное издание Space, миссия DART, которая выполняет задачу, была запущена в космос еще 23 ноября 2021 года с помощью ракеты SpaceX Falcon 9.

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Зачем NASA планирует столкнуть космический корабль и астероид

Самое важное для миссии — это испытание своих сил. Ученые стремятся определить, возможно ли сместить астероид с опасной траектории с помощью столкновения с кораблем.

Таким образом, полученные знания в будущем помогут при необходимости предотвратить глобальную катастрофу, такую как, например, возможное столкновение Земли и астероида.

Подобное событие уже уничтожило все живое на планете около 65 миллионов лет назад, поэтому человечеству необходимо знать, как предотвратить столкновение в будущем.

Эта миссия является первой попыткой человечества определить, сможет ли оно изменить курс астероида, который может однажды понадобиться для спасения человеческой цивилизации.

Миссия планировалась годами, поэтому ученые уверены, что их усилия дадут возможность в будущем спасти всех нас.

Столкновение космической станции с астероидом онлайн

Однако и на этой планете достаточно людей, пытающихся уничтожить все живое. Читай, чего ожидать от ядерного шантажа Путина и будет ли удар по Украине.

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