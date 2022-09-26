Подорожі та натхнення

NASA зіткне космічний корабель з астероїдом — навіщо це потрібно людству

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Вересня 2022, 22:30
NASA
Фото: Unsplash

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