NASA зіткне космічний корабель з астероїдом — навіщо це потрібно людству

Скільки вже знято фільмів про порятунок Землі, але життя все одно цікавіше. Звісно, чимало кіношних героїв запобігали знищенню усієї планети, але в реальності ліпше не ризикувати та підготуватись до будь-якого розвитку подій.

Тому NASA планує зіткнути космічний корабель з астероїдом, який має назву Діморф. Об’єкт знаходиться за 11 мільйонів кілометрів від Землі, що передбачає безпечність випробування. Запланована була подія з 26 на 27 вересня.

Як зазначає профільне видання Space, місія DART, яка виконує завдання, була запущена в космос ще 23 листопада 2021 року за допомогою ракети SpaceX Falcon 9.

Навіщо NASA планує зіштовхнути космічний корабель і астероїд

Найважливіше для місії — це випробування своїх сил. Науковці прагнуть визначити, чи можливо змістити астероїд з небезпечної траєкторії за допомогою зіткнення з кораблем.

Таким чином, отримані знання у майбутньому допоможуть за потреби запобігти глобальній катастрофі, такій як, наприклад, можливе зіткнення Землі з астероїдом.

Подібна подія вже знищила все живе на планеті близько 65 мільйонів років тому, тож людству необхідно знати, як запобігти зіткненню у майбутньому.

Ця місія є першою спробою людства визначити, чи зможе воно змінити курс астероїда, що може одного дня знадобитися для порятунку людської цивілізації.

Місія планувалась роками, тому науковці впевнені, що їхні зусилля дадуть можливість колись у майбутньому врятувати всіх нас.

Зіткнення космічної станції з астероїдом онлайн

Однак і на цій планеті достатньо людей, які намагаються знищити усе живе. Читай, чого очікувати від ядерного шантажу Путіна та чи буде удар по Україні.

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