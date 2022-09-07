Людина знову повернеться на Місяць, і українці також беруть у цьому участь! Розповідаємо про нову космічну місію Artemis 1

Українці запускатимуть космічну місію на Місяць. Уперше за 50 років США і NASA разом із міжнародними партнерами запустять потужну ракету Space launch System висотою 98 м.

Вона нестиме капсулу Orion, яка має дістатися Місяця, облетіти супутник Землі та повернутися на Землю.

На борту капсули розмістять три манекени із 1000 датчиків, щоб випробовувати й тестувати всі параметри польоту. Якщо все пройде успішно, то очікується, що політ на Місяць з астронавтами на борту відбудеться у 2025–26 рр.

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Дуже приємно, що серед тих, хто бере участь у підготовці унікальної місії під назвою Artemis 1, є й українські науковці, зокрема Олег Гуща. Він розповів про це Вадиму Карп’яку.

— Нам треба повернутися на Місяць та зрозуміти, як люди можуть будувати колонії чи життя на інших супутниках або планетах. Міжнародна космічна станція зробила великі кроки, щоб зрозуміти, як люди можуть перебувати довгий час у космосі. Наша присутність на Місяці може допомогти пояснити, як ми можемо жити поза межами Землі, — пояснює мету місії Гуща.

Науковець також наголосив, що проект Artemis 1 може допомогти розвитку сучасних технологій.

Уже давно відомо, що Місяць впливає на всі живі організми на Землі. Тож раніше ми розповідали про календар магнітних бур на вересень, щоб бути підготовленим(-ою) до несприятливих днів.

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