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Людина знову повернеться на Місяць, і українці також беруть у цьому участь! Розповідаємо про нову космічну місію Artemis 1

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Вересня 2022, 23:00
Місія на Місяць Artemis 1: що це таке та чому виникла

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Людина знову повернеться на Місяць, і українці також беруть у цьому участь! Розповідаємо про нову космічну місію Artemis 1
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