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Человек снова вернется на Луну, и украинцы тоже примут в этом участие! Рассказываем о новой космической миссии Artemis 1

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 сентября 2022, 23:00
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Напуганы работой ВСУ и Himars! Новые перехваченные разговоры российских военных этому доказательство
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Мы здесь, потому что никто, кроме нас! Как украинки приближают победу на волонтерском фронте

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