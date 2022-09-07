Человек снова вернется на Луну, и украинцы тоже примут в этом участие! Рассказываем о новой космической миссии Artemis 1

Украинцы будут запускать космическую миссию на Луну. Впервые за 50 лет США и NASA совместно с международными партнерами запустят мощную ракету Space launch System высотой 98 м.

Она будет нести капсулу Orion, которая должна добраться до Луны, облететь спутник Земли и вернуться на Землю.

На борту капсулы будут размещены три манекена из 1000 датчиков для испытаний и тестирования всех параметров полета. Если все пройдет успешно, ожидается, что полет на Луну с астронавтами на борту состоится в 2025–26 гг.

Очень приятно, что среди участвующих в подготовке этой уникальной миссии под названием Artemis 1 есть и украинские ученые, в том числе Олег Гуща. Он рассказал об этом Вадиму Карпьяку.

— Нам нужно вернуться на Луну и понять, как люди могут строить колонии или жизнь на других спутниках или планетах. Международная космическая станция сделала большие шаги, чтобы понять, как люди могут находиться долгое время в космосе. Наше присутствие на Луне может помочь объяснить, как мы можем жить вне Земли, — объясняет цель миссии Гуща.

Учёный подчеркнул, что проект Artemis 1 также может помочь в развитии современных технологий.

Уже давно известно, что Луна оказывает влияние на все живые организмы на Земле. Поэтому мы рассказывали о календаре магнитных бурь на сентябрь, чтобы быть подготовленным(-ой) к неблагоприятным дням.

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