Пережити й не тужити: коли чекати на магнітні бурі у вересні 2022 та як себе підтримати в цей період

Магнітні бурі — не жартівливе виправдання поганого самопочуття. Насправді зміна космічних коливань впливає на нас, особливо для метеозалежних людей. У вересні 2022 року очікуються середньої та високої інтенсивності магнітні бурі. Читай календар небезпечних дат.

Календар магнітних бур на вересень 2022

Краще підготуватися до ймовірного погіршення самопочуття зарання. І не варто думати, що магнітні бурі не стануть перепоною для твоїх планів на ці дні: електромагнітні хвилі збурюють наше магнітне поле, тим самим виводячи з ладу не лише людські голови, а й навіть електроприлади.

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6 вересня: Перший місяць осені розпочнеться для нас сильною магнітною бурею. Людям, що гостро беруть на себе зміни в космічному полі, цього дня варто утриматися від вживання кави, міцного чаю та алкоголю.

10 вересня: Буде слабкої інтенсивності магнітна буря, яка надто не вплине на загальний стан твого здоров’я. Але такі бурі можуть корегувати твій настрій, робити тебе більш дратівним(-ою).

13 вересня та 16 вересня очікують середні магнітні бурі. У цей час краще відмовитися від важкої, жирної їжі, алкоголю та збадьорливих напоїв. Також не навантажуй своє тіло фізично.

22 вересня: Ймовірно, що цього дня спостерігатиметься слабка сонячна активність. Але навіть якщо твій організм не відреагує на це, краще не займатися цього дня спортом та уважно прислухатися до сигналів власного тіла, чи все у нього гаразд.

26 вересня: Кінець місяця накриє людство дуже сильною магнітною бурею. В цей час абсолютно не рекомендоване фізичне навантаження, стреси та водний дисбаланс.

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Як пережити магнітні бурі у вересні 2022

Рекомендації для чутливих людей завжди залишаються однаковими: не варто переоцінювати свій організм та працювати “до кінця”. Краще прислухатись до власних відчуттів та зробити собі відпочинок.

Не забувай про водний баланс та легкі прийоми їжі: без жирної та шкідливої. Також краще поберегти свій організм від алкогольних та енергетичних напоїв, які змінюють звичні цикли організму.

А ще можеш звернути увагу на дихальні практики, медитації та йогу. До речі, якщо хочеш розпочати знайомство з йогою, але не знаєш, з чого почати — шукай у нашому матеріалі поради для початківців.

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