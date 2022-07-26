Хочеш завжди повертатися радісним з рибалки? Тоді саме для тебе календар риболовлі на серпень 2022

Уяви: ранок, де-не-де чути спів пташок та звуки коника. Ти сидиш із гарячим термосом на березі річки, вдихаєш чисте повітря і чекаєш, поки твоя вудочка подасть сигнал, що риба клюнула. Ти дістаєш рибину і з захватом кладеш її до свого відра. Під кінець дня йдеш щасливий додому зі своєю здобиччю.

Щоб риболовля щоразу мала щасливий кінець, треба знати секрети рибаків і дати найвдалішого кльову. Для цього ми розповімо тобі про місячний календар риболовлі на серпень 2022.

Календар рибака на серпень 2022

Найкращий кльов: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21 серпня.

Хороший кльов: 2, 9, 10, 11, 22, 23 серпня.

Середній кльов: 12, 17, 24, 25, 26 серпня.

Не клюватиме: 1, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31 серпня.

На що слід звернути увагу для вдалої рибалки

Вдала риболовля залежить від фази Місяця. Тож найкращий улов буде в період молодика або на Місяці, що росте. Повний і спадний Місяць — це не сприятливі для риболовлі дні.

Яку рибу краще ловити в серпні

В останній місяць літа відмінно ловиться йорж і піскар. Для лову піскаря слід брати легку снасть із маленьким чутливим поплавком та невеликим грузилом. Гачок підійде № 3-4, а ліска має бути 0,1-0,15 мм.

Варто зауважити, що зараз період літніх дощів і до кінця серпня ночі холоднішатимуть, тож риба стає менш активною.

Фаза Місяця впливає на життя на Землі більше, ніж ти думаєш. Стан нашого самопочуття також залежить від природних явищ. Щоб бути готовим до будь-яких негативних змін, треба знати наперед несприятливі дати. Раніше ми розповідали про графік магнітних бур на серпень 2022.

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