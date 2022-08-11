Здоров'я та краса

Уберегти себе від негативних космічних хвиль: календар магнітних бур на серпень 2022

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Серпня 2022, 18:40
Графік магнітних бур на серпень 2022
Фото: Unsplash

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