Уберегти себе від негативних космічних хвиль: календар магнітних бур на серпень 2022

Іноді ми пов’язуємо своє погане самопочуття магнітними бурями й жартуємо. Але вони дійсно впливають на нас. Ми можемо відчувати втому, слабкість головні болі. Але це не повинно псувати наші плани.

Календар магнітних бур на серпень 2022

Щоб правильно побудувати свої плани та підготуватися до можливого поганого самопочуття, треба знати дати магнітних бур у серпні.

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Перша незначна магнітна буря очікується вже 1 серпня.

2 і 3 серпня можливі незначні коливання, які не позначаться на самопочутті чутливих людей.

10 та 11 серпня очікується магнітна буря середньої інтенсивності. Бажано в ці дні відмовитися від алкоголю, шкідливої ​​та жирної їжі, а також напоїв, що тонізують.

З 16 по 22 серпня очікується потужна магнітна буря. У ці дати не рекомендується виконувати важку роботу.

29 серпня — цього дня буде незначна сонячна активність. Але варто звернути увагу на свій організм. Якщо відчуваєш негативні симптоми, то вживай заходів щодо їх усунення.

Як захиститися від магнітних бур у серпні 2022

Насамперед потрібно стежити за харчуванням та відмовитися від шкідливої ​​їжі та алкоголю. Подолати погане самопочуття допоможе здоровий сон і прогулянки на свіжому повітрі. Також захиститься від впливу магнітної бурі допомагає контрастний душ, він допомагає привести думки до ладу.

Поки ще на вулиці середина липня можна встигнути зробити багато речей. Раніше ми розповідали про місячний календар вдалих днів на липень 2022.

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