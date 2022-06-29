Місячний календар на липень 2022: найвдаліші дати для тебе

Місячний календар на липень 2022 року стане в пригоді тим, хто хоче наперед спланувати важливі справи. Астрологи запевняють, що супутник Землі має сильний вплив на природу, людей та тварин.

Від фаз місяця залежить наше самопочуття, а відтак дні можуть бути сприятливими або ні. Читай місячний календар вдалих дат у липні у 2022 році.

Місячний календар вдалих днів на липень 2022

Вдалі дні в липні: 8, 11, 12, 15, 17, 18, 28, 29

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Вдалі дні в липні — детально

Місячний календар на 8 липня

Цифра 8 недарма вважається магічною та символізує нескінченність.

Цього дня в липні місяць зростатиме, що позитивно позначиться на твоїх фінансових справах.

Тож зберись із силами та почни реалізовувати наміри, про які вже давно думаєш.

Місячний календар на 11 липня

Цей день найкраще почати з однієї великої задачі, яку ти постійно відкладаєш на потім.

Молодий місяць сприятиме ефективному та швидкому її виконанню в будь-якій сфері життя.

Тож не пропусти свій шанс, а відпочити зможеш у нейтральні чи невдалі дні.

Місячний календар на 12 липня

В останній день зростання місяця варто поквапитись закрити всі дедлайни на роботі.

Адже вже наступного дня — 13 липня — повний місяць може зіпсувати твої плани.

Тому прокинься на годину раніше, ніж зазвичай, гарненько поснідай та мерщій сідай плідно працювати.

Місячний календар на 15 липня

На екваторі місяця чудовою ідеєю стане присвятити день собі та своєму здоров’ю.

Ідеально почати займатись йогою, медитуванням чи іншими духовними практиками.

Цей день наповнить тебе енергією та розкриє твої справжні бажання в житті.

Місячний календар на 17 липня

Згадай, коли ти востаннє займався(-лась) по-справжньому улюбленою справою.

Здається, саме час помітити навколо себе не тільки роботу, волонтерство та родину, а й своє хобі.

Не відмовляй собі в задоволенні в цю дату. Насолоджуйся вдалим днем на повну.

Місячний календар на 18 липня

Знову щаслива вісімка в даті. Але це не єдина цифра, її супроводжує одиниця.

Тому це ідеальний день, щоб відчути гармонію в особистих стосунках.

Візьми ініціативу у свої руки, запроси коханого(-у) на романтичну вечерю та зізнайся в коханні.

Місячний календар на 28 липня

Добро потрібно проявляти кожного дня, але особливий ефект від своєї благодійності чи волонтерства ти відчуєш саме сьогодні.

Пам’ятай, що навіть маленька доброчинна дія може врятувати комусь життя.

Тож озирнись навколо та не відмовляй жодному, хто потребує твоєї допомоги.

Місячний календар на 29 липня

29 липня твоє оточення вимагатиме рішучості від тебе.

Не марнуй часу цього дня, а сконцентруйся на виконанні важливих завдань.

Прислухайся до себе та довіряй своїй професійності. У тебе вийде втілити навіть найшаленіші ідеї.

Невдалі дні в липні 2022

Сьомий місяць цього року матиме досить багато несприятливих днів: 1-3, 10, 13, 23, 24, 27 липня. У цей період найкраще утриматись від активних рішучих дій, початку романтичних стосунків та бізнесу.

У ці дні можуть з’являтись тривожні думки, зневіра, апатія та розпач. Просто пам’ятай, що після чорної смуги в житті завжди наступає біла. Тож у жодному разі не дай негативним почуттям заполонити твої мозок і тіло.

Усі інші дати, позначені в календарі сірим кольором, будуть нейтральними з точки зору впливу місяця на людей. Це означає, що не варто очікувати ні трагічних, ні щасливих подій у цей період.

Люди вже давно помітили, що фази місячного циклу впливають на стан нашого волосся. Календар стрижок на липень 2022 року підкаже тобі, коли найкращий час для змін зовнішності.

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