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Магнітні бурі у липні 2022: календар загрозливих дат та поради, як пережити космічні коливання

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Червня 2022, 16:45
Магнітні бурі у липні 2022 – календар небезпечних дат
Фото: Unsplash

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