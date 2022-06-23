Здоров'я та краса

Треба вживати більше заліза: як підвищити гемоглобін та чим небезпечний низький рівень

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Червня 2022, 21:00
Як підвищити гемоглобін
Фото: Pexels, Unsplash

Більше новин
Чотири місяці повномасштабної війни з Росію
Чотири місяці повномасштабної війни з Росією. Як гартувалась українська нація
Мобілізація другої черги резервістів
В Україні йде мобілізація резервістів другої черги — що це означає та які ще є хвилі
SPF
Здорова шкіра та протидія раку: як правильно обрати SPF та навіщо потрібен сонцезахисний крем
Статус кандидата в ЄС для України
Україна тепер кандидат на членство в ЄС: що це означає і які має переваги
Дивитись більше

Матеріали по темі

SPF
Здорова шкіра та протидія раку: як правильно обрати SPF та навіщо потрібен сонцезахисний крем
Треба вживати більше заліза: як підвищити гемоглобін та чим небезпечний низький рівень
Мавпяча віспа у світі: що це та чи варто тобі переживати з цього приводу? Пояснює інфекціоністка
Біль у спині - ТОП-5 помилок під час лікування
Безпідставні МРТ, корсети та вітаміни: топ-5 помилок при лікуванні болю в спині, які ти робиш
Яку зелень посадити на балконі
Город для душі та здоров’я: яку зелень виростити на балконі

Відео
Чотири місяці повномасштабної війни з Росію

Чотири місяці повномасштабної війни з Росією. Як гартувалась українська нація
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 червня
0:02:13
запоріжжя
Захисники Запоріжжя показали кадри з передової: яка ситуація на напрямку зараз
0:03:08
Максим Кваснюк
До добра привчають з дитинства: графік 9-річного волонтера витримає не кожен дорослий
Україна стала кандидатом в ЄС
Дочекались! Україна — кандидат на членство в ЄС. Що це означає та чому це історичний перелом для Європи
0:05:59
Сергій Притула про приголомшливі темпи збору на Байрактари
Українці неймовірні — Сергій Притула розповів про темпи збору на Байрактари
0:02:13
Наслідки обстрілу Миколаєва
Миколаїв безжально обстрілюють росіяни: що відомо про стан міста зараз
0:12:49
Методами Гітлера і Сталіна — яка справжня мета фільтрації українців російськими загарбниками
Методами Гітлера і Сталіна — яка справжня мета фільтрації українців російськими загарбниками
0:04:31
Які сім реформ має виконати Україна на шляху жо ЄС
Кроки до ЄС не такі примарні: які сім реформ Україна має здійснити до кінця року
0:04:28
Як Україна готується до нового опалювального сезону
Страшна зима близько? Як Україна готується до нового опалювального сезону: думки експертів
Більше відео
Макс Чмерковський розповів про особисте життя
Читати далі
Намагаємось бути командою. Хореограф та екс-Холостяк Макс Чмерковський про шлюб із австралійкою та народження сина
Євробачення
Читати далі
Офіційно! Євробачення-2023 замість України проведе інша країна. Де відбудеться конкурс та чому?

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь