Треба вживати більше заліза: як підвищити гемоглобін та чим небезпечний низький рівень

Часто паморочиться в голові, відчуваєш слабкість? Причиною цього може бути низький рівень гемоглобіну. Багато хто знає, що гранатовий сік підвищує рівень заліза в крові, але чи справді він допоможе?

Ми розповімо, яка норма гемоглобіну у дорослих та дітей, чим небезпечний низький гемоглобін і як його підвищити.

Що таке гемоглобін

Гемоглобін — це білок, до складу якого входить залізо. Цей білок пов’язує молекули кисню з легенів та транспортує їх у всі тканини та клітини організму.

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Також гемоглобін є основним структурним елементом еритроцитів.

Яка норма гемоглобіну у дорослих та дітей

Для чоловіків та жінок є різна норма гемоглобіну. Для жінок це — 120-140 г/л, а для чоловіків — 130-160 г/л.

Для дитини норма гемоглобіну залежить від віку:

для новонародженого нормальний рівень гемоглобіну становить 130 г/л;

для тримісячної дитини нормою буде 100 г/л та вище;

для малюка одного – трьох років нормою вважається 110 г/л і вище;

4-12 років — 115 г/л;

12-16 років — 120 г/л і вище.

Чим небезпечний низький гемоглобін

Завжди потрібно стежити за самопочуттям та рівнем гемоглобіну в крові, адже низький його рівень може привезти до різних хвороб або вже бути їхнім симптомом.

Також низький рівень гемоглобіну (анемія) може призвести до кисневого голодування тканин. Якщо це триває довго, починають страждати внутрішні органи та системи.

Вважається, що важка хронічна анемія може провокувати склеротичні зміни в різних органах. Так можуть виникнути дихальна та серцева недостатність, порушення функцій нирок, печінки та інших органів.

Через низький рівень гемоглобіну слабшає імунітет. Людина стає більш схильною до різних інфекцій і частіше хворіє.

Причини низького гемоглобіну

Виділяють три основні причини низького гемоглобіну.

Перша — нестача заліза в раціоні, друга — порушення всмоктування заліза організмі, третя — порушення продукції еритроцитів чи прискорене їх руйнування.

Як підвищити гемоглобін

Щоб дізнатися, низький у тебе гемоглобін чи ні, треба сходити до лікаря та здати аналізи. Тоді він може правильно підібрати препарати із залізом залежно від рівня анемії. Також він може взагалі не призначати ліки: якщо в тебе гемоглобін зовсім трохи нижчий за норму, можна обійтися правильним харчуванням.

Якщо ти хочеш підняти гемоглобін за допомогою дієти, то пам’ятай, що це тривалий процес. Також не забувай враховувати ступінь засвоєння заліза, що міститься у різних продуктах.

Продукти, що підвищують гемоглобін:

м’ясо (яловичина, курятина, індичка);

печінка (куряча, яловича, свиняча);

риба;

яєчні жовтки;

гречка;

вівсяна каша;

квасоля, горох, сочевиця;

морква, помідори, кукурудза;

зелень та овочі зеленого кольору;

чорнослив;

чорна смородина;

шипшина;

гранат та гранатовий сік;

сливовий сік;

яблука, калина, суниця;

мигдаль.

У деяких продуктах більше заліза, а у деяких менше. Наприклад, залізо з м’ясних продуктів засвоюється краще, ніж з овочів та фруктів. Також кращому засвоєнню заліза сприяє аскорбінова, фолієва, яблучна та лимонна кислоти та амінокислоти (міститися у м’ясі, рибі та морепродуктах).

Але є продукти, які знижують доступність заліза: кальцій (молоко, сир), фітати (хлібобулочні вироби, боби), танін (чай, кава, хурма) та фосфати (консерви, газовані напої).

Пам’ятай, що не варто самостійно підбирати дієту. Щоб підвищити гемоглобін, проконсультуйся з лікарем.

Варто звертати увагу на будь-які прояви негативні прояви в організмі, адже ігнорування проблем може мати серйозні наслідки. Раніше ми розповідали про те, як запобігти захворюванням серця.

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