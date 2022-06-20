Бережи себе: чекап, який допоможе вчасно виявити проблеми з серцем

Наше серце працює безперестанку протягом усього життя. Тільки завдяки його роботі всі наші органи можуть нормально функціонувати, зокрема й мозок.

Однак ми не завжди піклуємося про своє серце. Ось і виходить, що 64,3% смертей в Україні станом на 2019 рік сталися внаслідок серцево-судинних захворювань.

Хвороби, які приходять вже не тільки з поважним віком, а дедалі частіше трапляються і в молодості — це ішемічна хвороба серця та інсульт.

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Тож не варто вважати, що тебе це не стосується і можна розслабитися. Краще перевір, чи веде твій спосіб життя до групи ризику.

Хто у групі ризику серцевих захворювань

Наше здоров’я має певний ліміт. У молодості ми його не цінуємо, бо в нас його багато, та кожна звичка зі списку нижче додає проблем у майбутньому. Отож ти в групі ризику, якщо:

маєш постійний підвищений артеріальний тиск;

функціональна робота твоїх нирок порушена;

в тебе є надмірна вага;

маєш погані звички: паління, вживання алкоголю в будь-якій кількості;

мешкаєш у місті з поганою екологією;

ведеш малорухомий спосіб життя;

зловживаєш фастфудом і нехтуєш здоровим харчуванням.

Скільки б тобі не було років, якщо ти ведеш подібний спосіб життя і впізнав(-ла) у цих пунктах себе, то варто задуматися про майбутнє.

Буквально кілька років такого життя дадуть знати про себе. Твоє серце просто не витримає і завдаватиме чимало клопотів, які можуть закінчитися летально.

Для того щоб не запустити ймовірні проблеми, потрібно не тільки виключити все, що веде до групи ризику. В цій формулі є ще й секретний інгредієнт.

Рецепт здоров’я дуже простий: здоровий сон + правильне харчування + регулярна фізична активність. І секретний інгредієнт — своєчасні обстеження, чекапи.

Саме обстеження допоможуть виявити неприємності, доки вони не стали масштабними проблемами.

Коли і які обстеження проходити, щоб виявити проблеми з серцем

Американська асоціація серця дала рекомендації щодо того, коли, кому та які обстеження треба пройти.

Відповідно до рекомендацій, починати регулярний чекап серця треба вже з 20 років, перевіряючи всі основні пункти, які можуть спричинити проблеми.

Артеріальний тиск

Якщо ти маєш високий артеріальний тиск, то рекомендовано не пропускати жодного планового огляду терапевта.

Якщо ж твій артеріальний тиск менший за 120/80 мм рт. ст., теж не забувай відвідувати терапевта принаймні раз на рік.

Холестерин (загальний, ЛПВЩ і ЛПНЩ)

Якщо ти маєш нормальний або низький ризик отримати хвороби серця, то перевіряти рівень холестерину треба мінімум раз на чотири – шість років.

Якщо ж ти вже у групі з підвищеним ризиком виникнення серцево-судинних захворювань, то таку перевірку треба проходити значно частіше.

В такому разі частоту перевірки холестерину визначає лікар.

Вага та індекс маси тіла (ІМТ)

Зайва вага серйозно впливає на те, як функціонує серце. Тому цей показник треба регулярно відслідковувати та тримати в нормі.

Вагу та індекс маси тіла перевіряй при кожному плановому відвідуванні терапевта.

Об’єм талії

Цей показник необхідний для оцінки серцево-судинного ризику. Якщо твій ІМТ перевищує або дорівнює 25 кг/кв. м.

Глюкоза в крові

Якщо ти маєш ризик розвитку діабету в майбутньому або вже зараз маєш переддіабетний стан, то перевірка рівня глюкози в крові має відбуватися щотри роки.

Також, якщо тобі більше ніж 45 років, треба обов’язково перевіряти цей показник кожні три роки.

Моніторинг куріння, фізичної активності та дієти

Про це не забувай розповідати кожного планового огляду у терапевта.

Якщо вчасно здавати всі ці аналізи, контролювати стан здоров’я, то твоє серце працюватиме, як швейцарський годинник.

Треба знати, як піклуватися не лише про своє серце. Сьогодні життєво необхідно вміти надавати домедичну допомогу. Ми склали підбірку онлайн- та офлайн-курсів першої допомоги, які навчать тебе рятувати життя.