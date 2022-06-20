Здоров'я та краса

Бережи себе: чекап, який допоможе вчасно виявити проблеми з серцем

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 20 Червня 2022, 18:00
серцево-судинні захворювання
Фото: Unsplash

Більше новин
Обстріл окупантами господарств
Корова — теж нацист? Чому росіяни навмисно розстрілюють з артилерії фермерські господарства
Бен Стіллер прибув до Львова
Приїхав підтримати українців! Бен Стіллер прибув до України, з’їздив в Ірпінь і зустрівся з Зеленським
Реформа бомбосховищ в Україні
Чи можливо модернізувати бомбосховища в Україні? Розповідаємо про реформу укриттів
Українські чоловіки - хто може виїхати за кордон у воєнний час
Хто з чоловіків може виїхати з України під час воєнного стану? Зеленський відповів, коли відкриють кордони
Дивитись більше

Матеріали по темі

перша медична допомога
Перша домедична допомога: де пройти безкоштовні онлайн- та офлайн-курси
Що таке кишкова інфекція та як її лікувати
Нудота може бути дечим серйозним! Розповідаємо, що таке кишкова інфекція та як її лікувати
День медпрацівника
Незламні наступники Гіппократа — вітаємо з Днем медпрацівника
Що відомо про холеру у Маріуполі
Маріуполь потерпає через відсутність води: Кузін розповів про поширення холери в окупованому місті

Відео
0:03:16
Обстріл окупантами господарств

Корова — теж нацист? Чому росіяни навмисно розстрілюють з артилерії фермерські господарства
0:06:11
Реформа бомбосховищ в Україні
Чи можливо модернізувати бомбосховища в Україні? Розповідаємо про реформу укриттів
Які партії забороноли в Україні
В Україні припнили діяльність ОПЗЖ — які ще проросійські партії під забороною
0:03:31
На що росіяни перетворили Добропарк, що на Київщині
Вціліли лише рослини: на що росіяни перетворили Добропарк
Стамбульська конвенція
Проти насилля та дискримінації: ВР ратифікувала Стамбульську конвенцію. Що вона означає
0:03:21
Які зміни відбудуться з Україною після отримання кандидатства в ЄС
Сім блоків реформ — які зміни відбудуться з Україною після омріяного кандидатства в ЄС
0:05:40
Сім'я військового з полку Азов
Чоловік, тато й зять у полоні — дружина бійця Азова розповіла, як вона та діти переживають розлуку
Всесвітній день біженців
Рекордна кількість переміщених у світі! Цьогоріч Всесвітній день біженців торкнувся й України
0:04:55
Відшкодування власникам зруйнованого майна
Відшкодування власникам зруйнованого майна: як правильно подати заявку
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 20 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 20 червня
Більше відео
Валерій Харчишин про заборону російської узики
Читати далі
Завдяки музиці, нас робили частиною їхнього інформаційного простору. Валерій Харчишин про заборону російської музики
МакДональдз
Читати далі
МакДональдз повертається? Коли можна буде скуштувати фастфуд в Україні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь