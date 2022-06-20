Перша домедична допомога: де пройти безкоштовні онлайн та офлайн курси

Надавати першу домедичну допомогу в сучасних реаліях війни — радше необхідність.

Адже швидка не одразу може дістатися до місця події, а в екстримальних умовах між життям і смертю час йде на лічені хвилини.

Зокрема, якщо зупинилася серце від надмірного стресу, шоку тощо, то є всього від 3 до 5 хвилин, аби запустити його й уникнути непоправних змін у мозку.

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Якщо ти проспав (-ла) або призабув (-ла) уроки першої допомоги в школі, є можливості поновити знання за допомогою курсів.

Зараз вони поділяються на 2 типи: традиційні офлайн та онлайн. Перших, традиційних занять, не так вже й багато у безкоштовному варіанті, однак вони є.

Безкоштовні офлайн заняття першої домедичної допомоги

Запустимо серце разом

Благодійні фонди Smart Medical Aid та Razom for Ukraine проводять всеукраїнську акцію Запустимо серце разом, де вчать усіх бажаючих надавати першу домедичну допомогу.

На цих курсах безкоштовно можуть брати участь будь-які компанії, організації, студенти.

Основна діяльність зосереджена у Львові. Якщо ти звідти й хочеш взяти участь, то реєструйся за цією формою.

Однак курси першої допомоги планують розширити й на інші міста України. Щоб не пропустити можливість пройти такий курс у своєму місті, слідкуй за анонсами на основній сторінці благодійного фонду Smart Medical Aid.

Школа першої допомоги від Червоного Хреста.

По закінченню тренінгу тобі видадуть спеціальний сертифікат, що ти маєш навички надання першої допомоги.

Безкоштовно такий тренінг може пройти лише певна група осіб: волонтери, співробітники та бенефіціари Товариства. Зареєструватися можна тут.

Для інших такі курси будуть платні, з цінами можна ознайомитися на офіційному сайті Товариства Червоного Хреста.

Безкоштовні онлайн курси

Звісно, онлайн навчання наданню першої домедичної допомоги поступається традиційному. Там, замість практики — багато теорії, однак навіть це краще, ніж нічого.

Курс ПМД онлайн від Пласту

Ці курси першої допомоги у відео форматі й складаються з трьох основних частин: основи першої допомоги, перша медична допомога при зупинці серця та дихання та дії в екстремальних ситуаціях.

Пройти його можуть всі абсолютно безкоштовно, треба просто перейти за посиланням.

Реєструватися при тому не обов’язково, лише якщо є бажання отримати сертифікат після перегляду курсів й проходження тестової частини з перевірки засвоєних знань.

Онлайн курс від Патрульної Поліції

Цей курс можна переглянути в YouTube за цим посиланням. Курс зосереджений не тільки на наданні першої допомоги, а й на основах самозахисту.

Сертифікату про проходження курсу немає.

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