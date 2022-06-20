Береги себя: чекап, который поможет вовремя обнаружить проблемы с сердцем

Наше сердце работает без остановок на протяжении всей жизни. Только благодаря его работе все наши органы могут нормально функционировать, в том числе и мозг.

Однако мы не всегда заботимся о своем сердце. Вот и получается, что 64,3% смертей в Украине по состоянию на 2019 год произошло вследствие сердечно-сосудистых заболеваний.

Болезни, которые приходят уже не только с почтенным возрастом, но все чаще встречаются и в молодости — это ишемическая болезнь сердца и инсульт.

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Не стоит считать, что тебя это не касается и можно расслабиться. Лучше проверь, ведет ли твой образ жизни к группе риска.

Кто в группе риска сердечных заболеваний?

Наше здоровье имеет определенный лимит. В молодости мы его не ценим, потому что у нас его много, но каждая привычка из списка ниже добавляет проблем в будущем. Итак, ты в группе риска, если:

у тебя постоянно повышено артериальное давление;

функциональная работа твоих почек нарушена;

у тебя есть избыточный вес;

имеешь плохие привычки: курение, употребление алкоголя в любом количестве;

живешь в городе с плохой экологией;

ведешь малоподвижный образ жизни;

злоупотребляешь фаст-фудом и пренебрегаешь здоровым питанием.

Сколько бы тебе ни было лет, если ты ведешь подобный образ жизни и узнал(-а) в этих пунктах себя, то стоит задуматься о будущем.

Буквально несколько лет такой жизни дадут знать о себе. Твое сердце просто не выдержит и доставит тебе много проблем, которые могут закончиться летально.

Для того чтобы не запустить возможные проблемы, нужно не только исключить все, что ведет к группе риска. В этой формуле есть еще и секретный ингредиент.

Рецепт здоровья очень прост: здоровый сон + правильное питание + регулярная физическая активность. И секретный ингредиент — своевременные обследования, чекапы.

Само обследование поможет выявить неприятности, пока они не стали масштабными проблемами.

Когда и какие обследования проходить, чтобы выявить проблемы с сердцем

Американская ассоциация сердца дала рекомендации относительно того, когда, кому и какие обследования нужно пройти.

Согласно рекомендациям, начинать регулярный чекап сердца нужно уже с 20 лет, проверяя все основные пункты, которые могут вызвать проблемы.

Артериальное давление

Если у тебя достаточно высокое артериальное давление, то рекомендуется не пропускать ни одного планового осмотра терапевта.

Если же твое давление меньше 120/80 мм рт. ст., то не забывай посещать терапевта по крайней мере раз в год.

Холестерин (общий, ЛПВП и ЛПНП)

Если у тебя нормальный или низкий риск получить болезни сердца, то проверять уровень холестерина нужно минимум раз в четыре – шесть лет.

Если ты уже в группе с повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, то такую ​​проверку нужно проходить значительно чаще.

В этом случае частоту проверки холестерина определяет врач.

Вес и индекс массы тела (ИМТ)

Лишний вес очень сильно влияет на то, как работает сердце. Поэтому этот показатель следует регулярно отслеживать и держать в норме.

Вес и индекс массы тела проверяй каждое плановое посещение терапевта.

Окружность талии

Этот показатель необходим для оценки сердечно-сосудистого риска, если твой ИМТ превышает или равняется 25 кг/кв. м.

Глюкоза в крови

Если у тебя риск развития диабета в будущем или уже сейчас преддиабетное состояние, то проверка уровня глюкозы в крови должна происходить каждые три года.

Также, если тебе больше 45 лет, нужно обязательно проверять этот показатель каждые три года.

Мониторинг курения, физической активности и диеты

Об этом не забывай рассказывать при каждом плановом осмотре у терапевта.

Если своевременно сдавать все эти анализы, контролировать состояние здоровья, то твое сердце будет работать, как швейцарские часы.

Надо знать, как заботиться не только о своем сердце. Сегодня жизненно необходимо уметь оказывать домедицинскую помощь. Мы составили подборку онлайн- и офлайн-курсов первой помощи, которые научат тебя спасать жизнь.