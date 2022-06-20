Первая домедицинская помощь: где пройти бесплатные онлайн- и офлайн-курсы

Оказывать первую медицинскую помощь в современных реалиях войны — скорее необходимость.

Ведь скорая не сразу может добраться до места происшествия, а в экстремальных условиях между жизнью и смертью время идет на минуты.

В частности, если остановилось сердце от чрезмерного стресса, шока и т.д., то есть всего от трех до пяти минут, чтобы запустить его и избежать непоправимых изменений в мозге.

Если ты проспал(-а) или подзабыл(-а) уроки первой помощи в школе, есть возможность освежить знания с помощью курсов.

Сейчас также смотрят

Сейчас они делятся на два типа: традиционные офлайн и онлайн. Первых, традиционных занятий, не так уж много в бесплатном варианте, однако они есть.

Бесплатные офлайн-занятия по первой медицинской помощи

Запустим сердце вместе

Благотворительные фонды Smart Medical Aid и Razom for Ukraine проводят всеукраинскую акцию Запустим сердце вместе, где учат всех желающих оказывать первую медицинскую помощь.

В этих курсах могут принимать участие любые компании, организации, студенты.

Основная деятельность сосредоточена во Львове. Если ты оттуда и хочешь поучаствовать, то регистрируйся по этой форме.

Однако курсы первой помощи планируется расширить и на другие города Украины. Чтобы не упустить возможность пройти такой курс в своем городе, следи за анонсами на основной странице благотворительного фонда Smart Medical Aid.

Школа первой помощи Красного Креста.

По окончании тренинга тебе выдадут специальный сертификат, что у тебя есть навыки оказания первой помощи.

Бесплатно такой тренинг может пройти только определенная группа лиц: волонтеры, сотрудники и бенефициары Общества. Зарегистрироваться можно тут.

Для других такие курсы будут платными, с ценами можно ознакомиться на официальном сайте Общества Красного Креста.

Бесплатные онлайн-курсы

Конечно, онлайн-обучение оказанию первой медицинской помощи уступает традиционному. Там вместо практики — много теории, однако даже это лучше, чем ничего.

Курс ПМД онлайн от Пласта

Эти курсы первой помощи в формате видео и состоят из трех основных частей: основы первой помощи, первая медицинская помощь при остановке сердца и дыхания и действия в экстремальных ситуациях.

Пройти его могут все абсолютно бесплатно, нужно просто перейти по ссылке.

Регистрироваться при этом не обязательно, только если есть желание получить сертификат после просмотра курсов и прохождения тестовой части по проверке усвоенных знаний.

Онлайн-курс от патрульной полиции

Этот курс можно просмотреть в YouTube по этой ссылке. Курс сосредоточен не только на оказании первой помощи, но и на основе самозащиты.

Сертификата о прохождении курса нет.

В начале войны была проблема с тем, чтобы получить необходимые лекарства. Поэтому ранее мы рассказали, где получить доступное лекарство во время войны.