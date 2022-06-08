Перерви порочне коло! Як твоя тарілка впливає на запальні процеси в організмі та що з цим робити вже зараз

Хронічні запальні процеси в організмі людини призводять до багатьох захворювань. На щастя, завдяки здоровому способу життя ми можемо контролювати свій стан.
Нутриціологиня та фуд-терапевтка Анастасія Голобородько розповіла у своєму Instagram, як харчування впливає на здоров’я.
Харчування впливає на мікробіом, мікробіота кишківника — на статус здоров’я. Переважання жирної, рафінованої та солодкої їжі за останні 80 років уже змінили мікробіом людини. Це призвело до зростання епідемій хронічних захворювань у розвинених країнах, — пише нутриціологиня.
Харчування впливає на мікробіом, мікробіота кишківника — на статус здоров’я. Переважання жирної, рафінованої та солодкої їжі за останні 80 років уже змінили мікробіом людини. Це призвело до зростання епідемій хронічних захворювань у розвинених країнах, — пише нутриціологиня.
За її словами, порочне коло “погіршення раціону — порушення мікробіоти — дисбіоз кишківника — запалення — зниження засвоєння та продукції енергії — хронічна втома — погіршення раціону” можна перервати.
Для цього потрібно проаналізувати свою тарілку та почати діяти. Адже хронічне запалення в організмі може роками залишатись непоміченим та сприяти розвитку тяжких захворювань:
Голобородько радить усунути з раціону жири омега-6 та прекурсори. Лінолева та арахідонова кислоти починають запальний процес в організмі, тож варто обмежити вживання кукурудзяної, соняшникової, рафінованої олії, маргарину та арахісу.
Щоб знизити глікемічне навантаження, потрібно зменшити споживання:
Крім того, замість м’яса та птиці частіше потрібно їсти морепродукти, яйця, гарбузове насіння, бобові, мигдаль тощо.
Додай у свій раціон:
Сидячий спосіб життя також впливає на здоров’я. Тож півгодинна прогулянка активним кроком, силове навантаження або йога допоможуть знизити запалення в організмі.⠀
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