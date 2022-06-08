Перерви порочне коло! Як твоя тарілка впливає на запальні процеси в організмі та що з цим робити вже зараз

Хронічні запальні процеси в організмі людини призводять до багатьох захворювань. На щастя, завдяки здоровому способу життя ми можемо контролювати свій стан.

Нутриціологиня та фуд-терапевтка Анастасія Голобородько розповіла у своєму Instagram, як харчування впливає на здоров’я.

Наслідки раціону для здоров’я

Харчування впливає на мікробіом, мікробіота кишківника — на статус здоров’я. Переважання жирної, рафінованої та солодкої їжі за останні 80 років уже змінили мікробіом людини. Це призвело до зростання епідемій хронічних захворювань у розвинених країнах, — пише нутриціологиня.

За її словами, порочне коло “погіршення раціону — порушення мікробіоти — дисбіоз кишківника — запалення — зниження засвоєння та продукції енергії — хронічна втома — погіршення раціону” можна перервати.

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Для цього потрібно проаналізувати свою тарілку та почати діяти. Адже хронічне запалення в організмі може роками залишатись непоміченим та сприяти розвитку тяжких захворювань:

хвороб серця;

онкології;

діабету;

хвороби Альцгеймера;

захворювання нирок;

хронічного захворювання нижніх дихальних шляхів;

запальних захворювань кишківника.

Як знизити системне запалення в організмі

Голобородько радить усунути з раціону жири омега-6 та прекурсори. Лінолева та арахідонова кислоти починають запальний процес в організмі, тож варто обмежити вживання кукурудзяної, соняшникової, рафінованої олії, маргарину та арахісу.

Щоб знизити глікемічне навантаження, потрібно зменшити споживання:

солодощів: тістечок, морозива, цукру, меду, сухофруктів;

картопляних пюре, білого рису та хліба, рафінованих злаків, кускусу та булгуру;

молочних та кисломолочних продуктів: молока, вершків, м’яких та плавлених сирів.

Крім того, замість м’яса та птиці частіше потрібно їсти морепродукти, яйця, гарбузове насіння, бобові, мигдаль тощо.

Додай у свій раціон:

куркуму, імбир та перці (не можна людям із залізодефіцитом); каперси, зелену цибулю, листовий часник, цільне какао, журавлину, брусницю, чорницю, спаржу, вишню, темні несолодкі яблука зі шкіркою, броколі, зелений якісний чай (допомагає людям, які реагують на каву, червоне вино та цитруси); різнокольорову їжу: червоні та фіолетові овочі, фрукти, ягоди та зелень.

Сидячий спосіб життя також впливає на здоров’я. Тож півгодинна прогулянка активним кроком, силове навантаження або йога допоможуть знизити запалення в організмі.⠀

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