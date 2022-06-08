Перерви порочный круг! Как твоя тарелка влияет на воспалительные процессы в организме и что с этим делать уже сейчас

Хронические воспалительные процессы в организме человека приводят ко многим заболеваниям. К счастью, благодаря здоровому образу жизни мы можем контролировать свое состояние.

Нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько рассказала в своем Instagram, как питание влияет на здоровье.

Последствия рациона для здоровья

Питание влияет на микробиом, микробиота кишечника — на статус здоровья. Преобладание жирной, рафинированной и сладкой пищи за последние 80 лет уже изменили микробиом человека. Это привело к росту эпидемий хронических заболеваний в развитых странах, — пишет нутрициолог.

По ее словам, порочный круг “ухудшение рациона — нарушение микробиоты — дисбиоз кишечника — воспаление — снижение усвоения и продукции энергии — хроническая усталость — ухудшение рациона” можно прервать.

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Для этого необходимо проанализировать свою тарелку и начать действовать. Ведь хроническое воспаление в организме может годами оставаться незамеченным и способствовать развитию тяжелых заболеваний:

болезней сердца;

онкологии;

диабета;

болезни Альцгеймера;

заболевание почек;

хроническому заболеванию нижних дыхательных путей;

воспалительных заболеваний кишечника.

Как снизить системное воспаление в организме

Голобородько советует устранить из рациона жиры омега-6 и прекурсоры. Линолевая и арахидоновая кислоты начинают воспалительный процесс в организме, поэтому следует ограничить употребление кукурузного, подсолнечного, рафинированного масла, маргарина и арахиса.

Чтобы снизить гликемическую нагрузку, нужно уменьшить потребление:

сладостей: пирожных, мороженого, сахара, меда, сухофруктов;

картофельных пюре, белого риса и хлеба, рафинированных злаков, кускуса и булгура;

молочных и кисломолочных продуктов: молока, сливок, мягких и плавленых сыров.

Кроме того, вместо мяса и птицы чаще нужно есть морепродукты, яйца, семена тыквы, бобовые, миндаль и т.д.

Добавь в свой рацион:

куркуму, имбирь и перцы (нельзя людям с железодефицитом); каперсы, зеленый лук, листовой чеснок, цельное какао, клюкву, бруснику, чернику, спаржу, вишню, темные несладкие яблоки с кожурой, брокколи, зеленый качественный чай (помогает людям, которые реагируют на кофе, красное вино и цитрусы); разноцветную пищу: красные и фиолетовые овощи, фрукты, ягоды и зелень.

Сидячий образ жизни также влияет на здоровье. Поэтому получасовая прогулка активным шагом, силовая нагрузка или йога помогут снизить воспаление в организме.

В женском организме содержатся как женские, так и мужские гормоны, в том числе тестостерон. Но иногда избыток последнего отрицательно влияет на здоровье. Читай, как нормализовать уровень тестостерона и при чем здесь рацион.