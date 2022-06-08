Перерви порочный круг! Как твоя тарелка влияет на воспалительные процессы в организме и что с этим делать уже сейчас

Хронические воспалительные процессы в организме человека приводят ко многим заболеваниям. К счастью, благодаря здоровому образу жизни мы можем контролировать свое состояние.
Нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько рассказала в своем Instagram, как питание влияет на здоровье.
Питание влияет на микробиом, микробиота кишечника — на статус здоровья. Преобладание жирной, рафинированной и сладкой пищи за последние 80 лет уже изменили микробиом человека. Это привело к росту эпидемий хронических заболеваний в развитых странах, — пишет нутрициолог.
Питание влияет на микробиом, микробиота кишечника — на статус здоровья. Преобладание жирной, рафинированной и сладкой пищи за последние 80 лет уже изменили микробиом человека. Это привело к росту эпидемий хронических заболеваний в развитых странах, — пишет нутрициолог.
По ее словам, порочный круг “ухудшение рациона — нарушение микробиоты — дисбиоз кишечника — воспаление — снижение усвоения и продукции энергии — хроническая усталость — ухудшение рациона” можно прервать.
Для этого необходимо проанализировать свою тарелку и начать действовать. Ведь хроническое воспаление в организме может годами оставаться незамеченным и способствовать развитию тяжелых заболеваний:
Голобородько советует устранить из рациона жиры омега-6 и прекурсоры. Линолевая и арахидоновая кислоты начинают воспалительный процесс в организме, поэтому следует ограничить употребление кукурузного, подсолнечного, рафинированного масла, маргарина и арахиса.
Чтобы снизить гликемическую нагрузку, нужно уменьшить потребление:
Кроме того, вместо мяса и птицы чаще нужно есть морепродукты, яйца, семена тыквы, бобовые, миндаль и т.д.
Добавь в свой рацион:
Сидячий образ жизни также влияет на здоровье. Поэтому получасовая прогулка активным шагом, силовая нагрузка или йога помогут снизить воспаление в организме.
В женском организме содержатся как женские, так и мужские гормоны, в том числе тестостерон. Но иногда избыток последнего отрицательно влияет на здоровье. Читай, как нормализовать уровень тестостерона и при чем здесь рацион.