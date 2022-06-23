Надо употреблять больше железа: как повысить гемоглобин и чем опасен низкий уровень

Часто кружится голова, чувствуешь слабость? Причиной этого может быть пониженный гемоглобин. Многие знают, что гранатовый сок повышает уровень железа в крови, но действительно ли он поможет?

Мы расскажем, какая норма гемоглобина у взрослых и детей, чем опасен пониженный гемоглобин и как его повысить.

Что такое гемоглобин

Гемоглобин — это белок, в состав которого входит железо. Он связывает молекулы кислорода с легких и транспортирует их во все ткани и клетки организма.

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Также гемоглобин является основным структурным элементом эритроцитов.

Какая норма гемоглобина у взрослых и детей

Для мужчин и женщин есть разная норма гемоглобина. Для женщин это — 120-140 г/л, а для мужчин — 130-160 г/л.

Для ребенка норма гемоглобина зависит от его возраста:

для новорожденного нормальный уровень гемоглобина — 130 г/л;

для трехмесячного ребенка нормой будет 100 г/л и выше;

для малыша одного – трех лет нормой считается 110 г/л и выше;

4–12 лет —115 г/л;

12–16 лет — 120 г/л и выше.

Чем опасен пониженный гемоглобин

Всегда нужно следить за самочувствием и уровнем гемоглобина в крови, ведь низкий его уровень может привезти к разным болезням или уже быть их симптомом.

Также пониженный уровень гемоглобина (анемия) может привести к кислородному голоданию тканей. Если это длится долго, то начинают страдать внутренние органы и системы.

Считается, что тяжелая хроническая анемия может провоцировать склеротические процессы в разных органах. Так могут появиться дыхательная и сердечная недостаточность, нарушение функций почек, печени и других органов.

Также из-за понеженного гемоглобина ослабевает иммунитет. Человек становится более подвержен разным инфекциям и чаще болеет.

Причины пониженного гемоглобина

Выделяют три основных причины понеженного гемоглобина.

Первая — недостаток железа в рационе, вторая — нарушение всасывания железа в организме, третья — нарушение продукции эритроцитов или ускоренное их разрушение.

Как повысить гемоглобин

Чтобы узнать, понижен у тебя гемоглобин или нет, нужно сходить к врачу и сдать анализы. Тогда он может правильно подобрать препараты с железом в зависимости от уровня анемии. Также он может вообще не назначать лекарства: если у тебя совсем немного понижен гемоглобин, можно обойтись правильным питанием.

Если ты хочешь поднять гемоглобин с помощью диеты, то помни, что это длительный процесс. Также не забывай учитывать степень усвоения железа, содержащегося в разных продуктах.

Продукты, повышающие гемоглобин:

мясо (говядина, курятина, индейка);

печень (куриная, говяжья, свиная);

рыба;

яичные желтки;

гречка;

овсяная каша;

фасоль, горох, чечевица;

морковь, помидоры, кукуруза;

зелень и овощи зеленого цвета;

чернослив;

черная смородина;

шиповник;

гранат и гранатовый сок;

сливовый сок;

яблоки, калина, земляника;

миндаль.

В некоторых продуктах больше железа, а в некоторых меньше. Например, железо из мясных продуктов усваивается лучше, чем из овощей и фруктов. Также лучшему усвоению железа способствует аскорбиновая, фолиевая, яблочная и лимонная кислоты и аминокислоты (содержаться в мясе, рыбе и морепродуктах).

Но есть продукты, которые снижают доступность железа: кальций (молоко, творог), фитаты (хлебобулочные изделия, бобы), танин (чай, кофе, хурма) и фосфаты (консервы, газированные напитки).

Но помни, что не стоит самостоятельно подбирать диету. Чтобы повысить гемоглобин, проконсультируйся с врачом.

Следует обращать внимание на любые проявления негативных проявлений в организме, ведь игнорирование проблем может иметь серьезные последствия. Ранее мы рассказывали о том, как предотвратить заболевания сердца.

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