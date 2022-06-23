Надо употреблять больше железа: как повысить гемоглобин и чем опасен низкий уровень

Часто кружится голова, чувствуешь слабость? Причиной этого может быть пониженный гемоглобин. Многие знают, что гранатовый сок повышает уровень железа в крови, но действительно ли он поможет?
Мы расскажем, какая норма гемоглобина у взрослых и детей, чем опасен пониженный гемоглобин и как его повысить.
Гемоглобин — это белок, в состав которого входит железо. Он связывает молекулы кислорода с легких и транспортирует их во все ткани и клетки организма.
Также гемоглобин является основным структурным элементом эритроцитов.
Также гемоглобин является основным структурным элементом эритроцитов.
Для мужчин и женщин есть разная норма гемоглобина. Для женщин это — 120-140 г/л, а для мужчин — 130-160 г/л.
Для ребенка норма гемоглобина зависит от его возраста:
Всегда нужно следить за самочувствием и уровнем гемоглобина в крови, ведь низкий его уровень может привезти к разным болезням или уже быть их симптомом.
Также пониженный уровень гемоглобина (анемия) может привести к кислородному голоданию тканей. Если это длится долго, то начинают страдать внутренние органы и системы.
Считается, что тяжелая хроническая анемия может провоцировать склеротические процессы в разных органах. Так могут появиться дыхательная и сердечная недостаточность, нарушение функций почек, печени и других органов.
Также из-за понеженного гемоглобина ослабевает иммунитет. Человек становится более подвержен разным инфекциям и чаще болеет.
Выделяют три основных причины понеженного гемоглобина.
Первая — недостаток железа в рационе, вторая — нарушение всасывания железа в организме, третья — нарушение продукции эритроцитов или ускоренное их разрушение.
Чтобы узнать, понижен у тебя гемоглобин или нет, нужно сходить к врачу и сдать анализы. Тогда он может правильно подобрать препараты с железом в зависимости от уровня анемии. Также он может вообще не назначать лекарства: если у тебя совсем немного понижен гемоглобин, можно обойтись правильным питанием.
Если ты хочешь поднять гемоглобин с помощью диеты, то помни, что это длительный процесс. Также не забывай учитывать степень усвоения железа, содержащегося в разных продуктах.
Продукты, повышающие гемоглобин:
В некоторых продуктах больше железа, а в некоторых меньше. Например, железо из мясных продуктов усваивается лучше, чем из овощей и фруктов. Также лучшему усвоению железа способствует аскорбиновая, фолиевая, яблочная и лимонная кислоты и аминокислоты (содержаться в мясе, рыбе и морепродуктах).
Но есть продукты, которые снижают доступность железа: кальций (молоко, творог), фитаты (хлебобулочные изделия, бобы), танин (чай, кофе, хурма) и фосфаты (консервы, газированные напитки).
Но помни, что не стоит самостоятельно подбирать диету. Чтобы повысить гемоглобин, проконсультируйся с врачом.
Следует обращать внимание на любые проявления негативных проявлений в организме, ведь игнорирование проблем может иметь серьезные последствия. Ранее мы рассказывали о том, как предотвратить заболевания сердца.
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