Магнитные бури в июле 2022: календарь угрожающих дат и советы, как пережить космические колебания

Магнитные бури в июле 2022 года будут средней и высокой интенсивности. Поэтому людям, чувствительным к колебаниям магнитного поля Земли, следует заранее подготовиться к этим дням. Читай календарь опасных дат.
Во время пиков своей активности Солнце выбрасывает в космическое пространство множество различных веществ, которые могут достигать атмосферы Земли.
Электромагнитные волны будоражит магнитное поле нашей планеты, воздействуя на людей, животных и некоторые электронные приборы.
7 июля: первая магнитная буря в этом месяце будет средней интенсивности. Метеозависимым людям следует избегать крепких кофеиновых и алкогольных напитков.
15 июля: на экваторе месяца произойдет достаточно сильная магнитная буря. Люди с хроническими заболеваниями могут ощущать ухудшение состояния, сонливость, головную боль и быструю утомляемость. Лекарства должны всегда быть под рукой.
29 июля: последняя магнитная буря в июле будет умеренной силой. В этот день нужно отказаться от интенсивных физических нагрузок, долгих поездок и важных дел.
Другие дни июля будут характеризоваться относительным спокойствием на Солнце, поэтому звезда не будет влиять на людей.
Вот несколько советов для метеочувствительных людей, чтобы магнитные бури оставались менее заметными:
Если ты часто чувствуешь головокружение, слабость и головную боль, то причиной этого может быть низкий уровень гемоглобина. Читай, какая норма гемоглобина для взрослых и детей.
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