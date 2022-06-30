Здоровье и красота

Магнитные бури в июле 2022: календарь угрожающих дат и советы, как пережить космические колебания

Елена Яковлева, редактор сайта 30 июня 2022, 16:45
Магнітні бурі у липні 2022 – календар небезпечних дат
Фото: Unsplash

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