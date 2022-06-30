Магнитные бури в июле 2022: календарь угрожающих дат и советы, как пережить космические колебания

Магнитные бури в июле 2022 года будут средней и высокой интенсивности. Поэтому людям, чувствительным к колебаниям магнитного поля Земли, следует заранее подготовиться к этим дням. Читай календарь опасных дат.

Календарь магнитных бурь на июль 2022

Во время пиков своей активности Солнце выбрасывает в космическое пространство множество различных веществ, которые могут достигать атмосферы Земли.

Электромагнитные волны будоражит магнитное поле нашей планеты, воздействуя на людей, животных и некоторые электронные приборы.

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7 июля: первая магнитная буря в этом месяце будет средней интенсивности. Метеозависимым людям следует избегать крепких кофеиновых и алкогольных напитков.

15 июля: на экваторе месяца произойдет достаточно сильная магнитная буря. Люди с хроническими заболеваниями могут ощущать ухудшение состояния, сонливость, головную боль и быструю утомляемость. Лекарства должны всегда быть под рукой.

29 июля: последняя магнитная буря в июле будет умеренной силой. В этот день нужно отказаться от интенсивных физических нагрузок, долгих поездок и важных дел.

Другие дни июля будут характеризоваться относительным спокойствием на Солнце, поэтому звезда не будет влиять на людей.

Как пережить магнитную бурю

Вот несколько советов для метеочувствительных людей, чтобы магнитные бури оставались менее заметными:

старайся соблюдать здоровый образ жизни и режим дня;

пей достаточное количество воды ежедневно;

больше отдыхай во время активности Солнца и хорошо высыпайся;

откажись от алкоголя, никотина и тяжелой жирной пищи;

регулярно выходи на прогулку на свежем воздухе;

всегда носи с собой необходимые лекарства;

выполняй рекомендации своего врача;

не планируй долгие поездки и выполнения сложных задач на время магнитных бурь;

не ссорься с другими и минимизируй стресс в эти дни.

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