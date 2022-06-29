Лунный календарь на июль 2022 года: самые удачные даты для тебя

Лунный календарь на июль 2022 года пригодится тем, кто хочет заранее спланировать важные дела. Астрологи уверяют, что спутник Земли оказывает сильное влияние на природу, людей и животных.

От фаз луны зависит наше самочувствие, а поэтому дни могут быть благоприятными или нет. Читай лунный календарь удачных дат в июле 2022 года.

Лунный календарь удачных дней на июль 2022

Удачные дни в июле: 8, 11, 12, 15, 17, 18, 28, 29

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Неудачные дни в июле: 1-3, 10, 13, 23, 24, 27

Удачные дни в июле

Лунный календарь на 8 июля

Цифра 8 не зря считается магической и символизирует бесконечность.

В этот день в июле луна будет расти, что положительно отразится на твоих финансовых делах.

Соберись с силами и начни реализовывать намерения, о которых уже давно думаешь.

Лунный календарь на 11 июля

Этот день лучше всего начать с одной большой задачи, которую ты постоянно откладываешь на потом.

Молодая луна будет способствовать эффективному и быстрому ее исполнению в любой сфере жизни.

Так что не упусти свой шанс, а отдохнуть сможешь в нейтральные или неудачные дни.

Лунный календарь на 12 июля

В последний день роста луны следует поторопиться закрыть все дедлайны на работе.

Ведь уже на следующий день — 13 июля — полнолуние может испортить твои планы.

Поэтому проснись на час раньше обычного, хорошенько позавтракай и садись плодотворно работать.

Лунный календарь на 15 июля

На экваторе месяца прекрасной идеей станет посвятить день себе и своему здоровью.

Идеально начать заниматься йогой, медитацией или другими духовными практиками.

Этот день наполнит тебя энергией и раскроет твои желания в жизни.

Лунный календарь на 17 июля

Вспомни, когда ты в последний раз занимался(-лась) по-настоящему любимым делом.

Кажется, самое время увидеть вокруг себя не только работу, волонтерство и семью, но и свое хобби.

Не отказывай себе в удовольствии в эту дату. Наслаждайся удачным днем ​​по полной.

Лунный календарь на 18 июля

Снова счастливая восьмерка в дате. Но это не единственная цифра, ее сопровождает единица.

Поэтому это идеальный день, чтобы ощутить гармонию в личных отношениях.

Возьми инициативу в свои руки, пригласи любимого(-ую) на романтический ужин и признайся в любви.

Лунный календарь на 28 июля

Добро можно и нужно проявлять каждый день, но особый эффект от своей благотворительности или волонтерства ты почувствуешь именно сегодня.

Помни, что даже маленькое добро может спасти кому-то жизнь.

Оглянись вокруг и не отказывай никому, кто нуждается в твоей помощи.

Лунный календарь на 29 июля

29 июля твое окружение потребует от тебя решительности.

Не трать время зря в этот день, а сконцентрируйся на выполнении важных задач.

Прислушивайся к себе и доверяй своему профессионализму. У тебя получится воплотить даже самые безумные идеи.

Неудачные дни в июле 2022 года

В седьмом месяце этого года будет достаточно неблагоприятных дней: 1-3, 10, 13, 23, 24, 27 июля. В этот период лучше воздержаться от активных решительных действий, начала романтических отношений и бизнеса.

В эти дни могут появляться тревожные мысли, уныние, апатия и отчаяние. Просто помни, что после черной полосы в жизни всегда наступает белая. И не дай отрицательным чувствам заполонить твой мозг и тело.

Все остальные даты, отмеченные в календаре серым цветом, будут нейтральными с точки зрения влияния луны на человека. Это значит, что не следует ожидать ни трагических, ни счастливых событий в этот период.

Люди уже давно заметили, что фазы лунного цикла влияют на состояние наших волос. Календарь стрижек на июль 2022 подскажет тебе, когда лучшего всего изменить свою внешность.

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