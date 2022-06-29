Лунный календарь на июль 2022 года: самые удачные даты для тебя

Лунный календарь на июль 2022 года пригодится тем, кто хочет заранее спланировать важные дела. Астрологи уверяют, что спутник Земли оказывает сильное влияние на природу, людей и животных.
От фаз луны зависит наше самочувствие, а поэтому дни могут быть благоприятными или нет. Читай лунный календарь удачных дат в июле 2022 года.
Удачные дни в июле: 8, 11, 12, 15, 17, 18, 28, 29
Неудачные дни в июле: 1-3, 10, 13, 23, 24, 27
Цифра 8 не зря считается магической и символизирует бесконечность.
В этот день в июле луна будет расти, что положительно отразится на твоих финансовых делах.
Соберись с силами и начни реализовывать намерения, о которых уже давно думаешь.
Этот день лучше всего начать с одной большой задачи, которую ты постоянно откладываешь на потом.
Молодая луна будет способствовать эффективному и быстрому ее исполнению в любой сфере жизни.
Так что не упусти свой шанс, а отдохнуть сможешь в нейтральные или неудачные дни.
В последний день роста луны следует поторопиться закрыть все дедлайны на работе.
Ведь уже на следующий день — 13 июля — полнолуние может испортить твои планы.
Поэтому проснись на час раньше обычного, хорошенько позавтракай и садись плодотворно работать.
На экваторе месяца прекрасной идеей станет посвятить день себе и своему здоровью.
Идеально начать заниматься йогой, медитацией или другими духовными практиками.
Этот день наполнит тебя энергией и раскроет твои желания в жизни.
Вспомни, когда ты в последний раз занимался(-лась) по-настоящему любимым делом.
Кажется, самое время увидеть вокруг себя не только работу, волонтерство и семью, но и свое хобби.
Не отказывай себе в удовольствии в эту дату. Наслаждайся удачным днем по полной.
Снова счастливая восьмерка в дате. Но это не единственная цифра, ее сопровождает единица.
Поэтому это идеальный день, чтобы ощутить гармонию в личных отношениях.
Возьми инициативу в свои руки, пригласи любимого(-ую) на романтический ужин и признайся в любви.
Добро можно и нужно проявлять каждый день, но особый эффект от своей благотворительности или волонтерства ты почувствуешь именно сегодня.
Помни, что даже маленькое добро может спасти кому-то жизнь.
Оглянись вокруг и не отказывай никому, кто нуждается в твоей помощи.
29 июля твое окружение потребует от тебя решительности.
Не трать время зря в этот день, а сконцентрируйся на выполнении важных задач.
Прислушивайся к себе и доверяй своему профессионализму. У тебя получится воплотить даже самые безумные идеи.
В седьмом месяце этого года будет достаточно неблагоприятных дней: 1-3, 10, 13, 23, 24, 27 июля. В этот период лучше воздержаться от активных решительных действий, начала романтических отношений и бизнеса.
В эти дни могут появляться тревожные мысли, уныние, апатия и отчаяние. Просто помни, что после черной полосы в жизни всегда наступает белая. И не дай отрицательным чувствам заполонить твой мозг и тело.
Все остальные даты, отмеченные в календаре серым цветом, будут нейтральными с точки зрения влияния луны на человека. Это значит, что не следует ожидать ни трагических, ни счастливых событий в этот период.
Люди уже давно заметили, что фазы лунного цикла влияют на состояние наших волос. Календарь стрижек на июль 2022 подскажет тебе, когда лучшего всего изменить свою внешность.
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