Календарь стрижек на июль 2022: какие дни благоприятны для похода в салон, а когда лучше не трогать волосы

Календарь стрижек на июль 2022 года подскажет тебе, когда лучшее время для изменений внешности. Люди уже давно заметили, что фазы лунного цикла влияют на наше общее самочувствие и состояние волос.

Даже во время войны не следует ставить свою жизнь на паузу. Эксперименты с волосами помогут улучшить настроение и поднять самооценку. Так что читай календарь и не откладывай свою красоту на потом.

Благоприятные дни для стрижки в июле 2022

Лучшими днями для похода в салон будут 7, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 22 и 31 июля.

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Подробный календарь стрижек на июль 2022 года.

7 июля: в период восходящей луны волосы быстро растут и держат форму. Это идеальное время, чтобы сделать себе каре. Также стрижка в этот день подарит твоим локонам дополнительную силу.

11-13 июля: в эти дни луна продолжит расти и почти достигнет полнолуния. Именно это время считается самым благоприятным для манипуляций с волосами, ведь они здоровые и послушные.

15 июля: после полнолуния луна начинает спадать, а волосы хорошо сохраняют форму после укладки и медленно растут. Поэтому не сомневайся и иди в салон красоты — самое время попробовать то, о чем уже давно мечтал(-а).

17 июля: если ты хочешь оздоровить и укрепить локоны, то стричься нужно в этот день. Волосы порадуют тебя густотой и сиянием.

21-22 июля: 22 числа наступает последняя четверть спадающей луны. Поэтому это отличный шанс покраситься. Новый цвет непременно подойдет тебе, а также подарит положительную энергию. Ты привлечешь к себе хорошие новости.

31 июля: в этот день наступает новая фаза луны — она снова начинает расти. Не бойся сделать неординарную стрижку. Это освежит твой образ и омолодит внешний вид.

Неблагоприятные дни для стрижки в июле 2022

Наиболее неблагоприятными днями для процедур с волосами будут 6, 8, 23, 24 и 30 июля. Стрижки в эти дни могут горько разочаровать и не оправдать твои ожидания.

В этот период лучше всего дать волосам отдохнуть, чтобы не повредить их силе и блеску.

Все остальные даты июля нейтральны, то есть уходовые процедуры не повредят, но и не дадут вау-эффекта.

Если будешь делать стрижку в эти дни, ответственно отнесись к выбору мастера и подробно продумай, что именно ты хочешь получить в результате.

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