Здоровье и красота

Календарь стрижек на июль 2022: какие дни благоприятны для похода в салон, а когда лучше не трогать волосы

Елена Яковлева, редактор сайта 30 июня 2022, 08:15
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Фото: Unsplash

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