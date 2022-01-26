Советы

“У меня ломкие волосы на кончиках: бальзамы и масла не действуют. Что делать?”

Отвечает
“У меня ломкие волосы на кончиках: бальзамы и масла не действуют. Что делать?”
Кузьма Хобзей

Врач-дерматолог и трихолог

Елена Яковлева, редактор сайта 26 января 2022, 14:00
Ламкість волосся причини
Фото: Unsplash

Советы

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