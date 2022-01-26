“У меня ломкие волосы на кончиках: бальзамы и масла не действуют. Что делать?”

В абсолютном большинстве случаев ломкость волос на кончиках связана с внешними негативными факторами.

Окрашивание может быть одной из причин ломкости кончиков. Особенно вредят волосам осветление и все виды окрашивания, сопровождающиеся осветлением (например, изменение цвета на розовый, голубой и т.п.).

Выпрямители тоже приводят к ломкости волос. Принято говорить, что фен плохо влияет на волосы, хотя на самом деле выпрямители гораздо вреднее.

Температура, при которой выравнивают волосы, влечет за собой структурные изменения, что затем приводит к проблемам.

Кроме того, солнечный ультрафиолет повреждает волосы. Часто этот фактор остается за кадром, потому что считается, что волосы красиво выгорают на солнце. Но в то же время это вредит им.

Часто пациентам достаточно поднять волосы сверху и увидеть, что нижние пряди не такие тусклые и поврежденные.

Ломкость волос — комплексная проблема

Поэтому ее нужно также комплексно решать.

Прежде всего, свести к минимуму использование выпрямителей. Если ты их все же используешь, то не ставь экстремальные температуры и используй термозащиту.

Но помни, что термозащита полностью не устраняет воздействие выпрямителя на волосы, а только делает его контролируемым.

Некоторые пациентки говорят, что выпрямляют волосы всего два раза в месяц. Это вроде не часто, но через год это уже 24 раза.

Если длина волос 30-40 см, то их кончикам уже более трех лет. Соответственно, за это время их “поджаривали на сковородке” по крайней мере 72 раза.

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Как влияет генетика на ломкость волос

Есть волосы, априори более устойчивые к внешним воздействиям. Речь идет об азиатском типе. Часто его обладательницами являются брюнетки, а также некоторые национальности (грузины, армяне, турки и т.д.).

Славянские косы гуще, но одновременно тоньше, поэтому еще более чувствительны к внешним воздействиям.

К тому же бывают люди, у которых генетически ломкие волосы. Чтобы это обнаружить, нужно провести трихоскопию: посмотреть на стержень волос с большим увеличением и увидеть, есть ли в нем признаки определенных генетических болезней, проявляющихся в виде ломкости. Но, к счастью, это бывает нечасто.

В зимнее время года волосы страдают от сухости и ломкости, что вызвано недостатком влаги в воздухе как на улице, так и в помещении. Однако морозы и сильный ветер вредят не только нашим волосам, но и коже.

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