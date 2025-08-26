ОСМД или ЖЭК: какая форма управления домом лучше

1 июля 2015 года вступил в силу закон о реформировании жилищно-коммунального хозяйства, в котором было прописано, что жители многоквартирных домов должны создать ОСМД. Читай в материале, что это такое и чем эта форма управления многоквартирным домом отличается от ЖЭКа.

Что такое ОСМД: преимущества и недостатки

ОСМД — это объединение совладельцев многоквартирного дома. Эта контора не является прибыльной и создана собственно жителями того или иного дома для совместного управления домом и распоряжения общим имуществом, что дает жителям полный контроль над финансами.

В одном доме может быть только одно такое объединение, и высшим руководящим его органом является общее собрание.

Следует отметить, что преимуществ у этой формы управления домом значительно больше, чем недостатков:

самоорганизация: жители самостоятельно определяют, какие в доме есть проблемы, самостоятельно находят фирму, которая за разумную цену предложит ту или иную услугу, оплачивают ее и контролируют весь процесс;

контроль собственных средств и меньшие платежи за коммунальные услуги: закон предусматривает, что ОСМД само собирает квартплату или другие взносы и рационально их использует;

возможность контроля безопасности: на территории дома можно устанавливать камеры и распоряжаться придомовой территорией по своему усмотрению;

привлечение средств городского и государственного бюджета для проведения ремонта.

Из недостатков можно отметить следующие пункты:

не каждый житель желает брать на себя ответственность за дом;

возможны большие финансовые затраты на заработную плату бухгалтеру, уборщице, сантехнику, председателю ОСМД и т. д.;

не каждый согласен с тем, что государство не должно обслуживать их жилье;

возможны слишком высокие расходы на старте ОСМД;

возможно недобросовестное и коррумпированное руководство, недостаточная квалификация лица — при этих минусах объединение не заработает в нормальном режиме.

Что такое ЖЭК: преимущества и недостатки

ЖЭК — жилищно-эксплуатационная контора, обычно государственное или коммунальное предприятие, которое предоставляет услуги по обслуживанию по установленным тарифам, но не имеет такого же уровня прозрачности и доступности, как ОСМД.

Несмотря на существование как государственного, так и частного ЖЭКа, принципиальной разницы между ними нет, ведь как преимущества, так и недостатки одинаковы. И все же, негативных моментов в ЖЭКе больше, чем положительных:

постепенное снижение качества услуг и увеличение тарифов;

монополизация рынка услуг (частные ЖЭКи);

отсутствие отчетности и прозрачности использования средств;

сложно привлечь к ответственности контору за невыполнение своих обязанностей.

Что касается преимуществ: застройщик сам создает управляющую компанию и оформляет подконтрольных ей людей. Также есть возможность выбрать управляющего на определенный срок из перечня компаний и возложить на него все обязанности.

Как перейти с ЖЭК на ОСМД

В целом это дело не слишком простое и требует знания всех требований Закона о создании ОСМД, порядка принятия решений и многого другого.

Во-первых, необходимо уведомить жильцов дома о голосовании по созданию этого объединения не менее чем за 2 недели до даты собрания. За это время также нужно несколько раз собраться и рассказать об ОСМД и обсудить все актуальные вопросы, которые могут возникнуть у жильцов.

Важно: явка совладельцев квартир на собрании должна составлять не менее 50% +1 квартира от общего количества квартир, иначе они будут считаться недействительными. Право голоса имеют только владельцы, имеющие при себе правоустанавливающие документы на недвижимость или доверенность от владельца квартиры.

На собрании выносится самый главный вопрос: создание ОСМД, после чего выбирается название этого объединения и устав, в котором должны содержаться все положения о деятельности ОСМД. Позже устав можно дополнять или редактировать на общем собрании. После этого выбирают председателя правления и членов этого объединения.

Следующим этапом создания является регистрация свидетельства в государственной регистрации. Этим пунктом занимается исполнительный орган местной власти. И уже после официальной регистрации можно изготовить печать и штамп ОСМД, открыть собственный счет в банке и вести хозяйственную деятельность.

