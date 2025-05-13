Как проверить задолженность за коммунальные услуги: простая инструкция для каждого

Проверить задолженность по коммуналке можно несколькими способами. Если ты пользуешься интернетом, удобнее всего через личные кабинеты представителей услуг или универсальные сервисы, например, Приват24 или Portmone.

Если же нет — обращайся непосредственно в ЖЭК или компании, обслуживающие твой дом. Подробно о самых популярных способах проверки — в нашем материале.

Как проверить задолженность за коммунальные услуги офлайн

Если ты не пользуешься электронными сервисами или хочешь получить бумажные документы, можно обратиться непосредственно в организации, предоставляющие услуги и проверить задолженность за коммунальные услуги прямо на месте.

ЖЭК, ОСМД или управляющая компания

Это организации, обслуживающие твой дом. Они ведут учет платежей за содержание дома, придомовой территории, вывоз мусора и т.д. Там можно узнать состояние лицевого счета, сумму долга и реквизиты для оплаты;

Водоканал, Облэнерго, Теплокоммунэнерго, облгаз

Посети офисы поставщиков услуг. В каждом из этих учреждений можно проверить задолженность, нужно только предъявить документы, подтверждающие право пользования жильем (паспорт, идентификационный код, договор аренды или право собственности).

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Как проверить задолженность за коммунальные услуги онлайн

Если ты хочешь сэкономить время, можно проверить задолженность за коммунальные услуги, воспользовавшись электронными сервисами. Для этого необходимо знать адрес жилья и номер лицевого счета.

Как проверить задолженность за коммунальные услуги на официальных сайтах поставщиков услуг

У большинства поставщиков коммунальных услуг есть личные кабинеты, где можно проверить состояние расчетов. Это могут быть:

Нафтогаз Украины (газ), https://gas.ua

Киевводоканал, Львовводоканал, Харьковводоканал и т.д.

Теплоэнерго (тепло и горячая вода)

ДТЭК (электроэнергия в столице и других регионах)

Оператор газораспределения (облгаз).

В большинстве случаев после регистрации, для которой требуется номер лицевого счета и адреса, ты сможешь видеть всю историю оплат и сумму долга.

Как проверить задолженность за коммунальные услуги на универсальных сервисах для проверки и оплаты

Также есть платформы, собирающие информацию от нескольких поставщиков:

Единый счет (Центр коммунального сервиса для жителей Киева)

в одном кабинете можно увидеть состояние расчетов по всем услугам: вода, тепло, электроэнергия, газ.

Сервисы Приват24 и Monobank

Если привязать адрес в приложении, можно автоматически видеть начисления и долги, а также оплачивать услуги без ручного ввода данных. Приват24 часто подтягивает задолженность автоматически.

Сервис iPay.ua

Позволяет проверять задолженность и оплачивать коммунальные услуги. Некоторые компании даже автоматически посылают информацию о долге на этот сайт.

Portmone.com

Также поддерживает проверку задолженности по крупным городам Украины.

Главное, помни: чтобы проверить задолженность за коммунальные услуги, нужен номер лицевого счета. Обычно он имеется в старых бумажных квитанциях или договорах. Также может потребоваться ввести адрес проживания и код плательщика ИНН.

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