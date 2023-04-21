Зарплата испаряется за три дня? Топ приложений для контроля личных расходов

Пришла зарплата и ты думаешь, как не потратить ее за два дня? Рассчитываешь на то, чтобы хватило на месяц, а деньги исчезают так, что и не замечаешь куда? Если тебе эта ситуация знакома, в материале мы рассказываем про топ приложений для контроля расходов. Они помогут экономить и анализировать твои траты.

Топ приложений для контроля расходов

Полезными приложениями для контроля расходов поделилось издание WoMo. Собирать чеки и записывать в блокнот все расходы часто очень сложно или даже невозможно. Поэтому разнообразные приложения для контроля расходов становятся очень популярными.

Некоторые из них делают подробный анализ расходов и дают рекомендации, как экономить больше. Большинство из них бесплатные, так что платить еще и за приложение тебе не придется.

Money Manager

Удобное приложение, в которое можно добавить все зачисления и расходы. Затем ты можешь просматривать статистику за выбранный период. Можно использовать с телефона или компьютера.

Приложение создает диаграммы, благодаря которым проще понять, на что ты тратишь деньги. Доступны функции планирования расходов. Также он распознает чеки, потому не нужно вводить данные вручную. Есть платная версия, в которой доступно больше функций.

Wallet

Приложение для экономии денег. Его можно синхронизировать с банкингом, поэтому все расходы будут появляться автоматически в приложении. Еженедельно приложение присылает подробный отчет расходов, долгов и счетов.

К аккаунту могут присоединиться члены семьи, и вы сможете контролировать финансы вместе. В приложении можно установить цель — покупка квартиры, погашение долга и другие, и оно будет советовать, как распределить финансы более рационально.

Splittable

Лучшее приложение для общих расходов. Если ты совместно с кем-то оплачиваешь коммуналку или аренду, добавь в приложение участников. Приложение помогает по-честному сосчитать и распределить расходы.

Ежемесячно оно анализирует задолженности и сообщает, кто и сколько кому должен.

Moneygraph

Если у тебя удаленная работа, это приложение может подстраиваться под разные источники прибыли, анализировать их и создавать отчеты. Его можно синхронизировать с помощью OneDrive.

Приложение бесплатно в течение пробного периода.

Spendee

Здесь ты можешь запланировать свои расходы на месяц и отследить, насколько ты соблюдаешь план. Добавь необходимые расходы — например, коммунальные платежи, и приложение напомнит о необходимости заплатить.

Приложение может составлять твой бюджет самостоятельно, чтобы деньги не заканчивались за несколько дней импульсивных покупок. Оно создает графики и анализирует транзакции. Здесь также можно создать семейный аккаунт.

В платной версии нет рекламы и есть возможность делать pdf-документы из этих данных.

Expensify

Это приложение сканирует чеки и вносит их в список расходов, даже определяет их категорию. Оно удобно во время путешествий и командировок. Его можно синхронизировать с банковской картой и настроить нужную валюту.

Это приложение анализирует и создает документ, который отправляет тебе на почту. Пробный месяц пользования бесплатный.

Monefy

Простое и понятное приложение, которое можно использовать всей семьей. Оно считает расходы и разделяет их по категориям. Создает статистику затрат. Приложение анализирует предложенный бюджет в месяц.

Приложение может не учитывать определенные суммы, которые ты откладываешь, и создавать план расходов с учетом сбережений. Есть платная версия, в которой доступно больше полезных функций.

Goodbudget

Это приложение для контроля средств современное и простое в использовании. Оно планирует бюджет на месяц. Ты вводишь данные о том, на что хочешь потратить деньги, а приложение отслеживает реальность исполнения.

Можно создать важные даты, например, день, когда ты оплачиваешь коммунальные услуги, или ездишь на шопинг. Оно напомнит об этих днях. А после пришлет отчет о расходах с диаграммами.

В платной версии можно хранить данные семь лет и создавать неограниченное количество денежных конвертов с накоплениями.

Раньше мы рассказывали, как спланировать семейный бюджет.

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