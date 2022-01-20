Умение адаптироваться и детальный анализ: советы по планированию семейного бюджета

Иногда бывает ощущение, что деньги из кошелька уходят от нас быстрее часов на рабочем месте. Да и понять, как и куда получилось столько потратить в этом месяце, зачастую не удается. Особенно когда пытаешься планировать семейный бюджет.

Как его правильно сформировать? Кто должен обеспечивать семью? Как спланировать непредвиденные расходы? Объясняем ниже.

Правила планирования семейного бюджета

Поначалу, чтобы не забыть о ком-то и планирование не стало поводом для ссоры, нужно установить правила. Самое главное — планируйте вместе, чтобы учесть потребности каждого члена семьи.

Кроме того, важно реально оценить свои доходы, а значит, и возможности. Попытка выдать желаемое за действительное может оставить вас в конце месяца без копейки.

Большие покупки и отпуск лучше всего запланировать заранее. Возможно, как раз в начале года можно сесть вместе и определиться, куда поехать и во сколько это обойдется.

И, конечно, не забывайте придерживаться общего плана, насколько это возможно. Если вас не постигла какая-то критическая ситуация, лучше не пытаться перераспределить расходы спонтанно.

Кто должен обеспечивать семью

В первую очередь следует честно ответить себе и своему партнеру, как было бы комфортнее.

Есть семьи, которые обеспечивает только муж, а бывает, что работает только жена. Бывают случаи, когда оба работают, а иногда кто-то остается без партнера.

Однако если рассматривать более распространенный вопрос — кто должен обеспечивать семью? — которым задаются все новые семьи, то можно выделить два варианта: общий или раздельный бюджет.

Как утверждает известный психолог Дмитрий Карпачев на своей странице в Instagram, при общем бюджете могут возникнуть споры из-за объема внесенной доли. При раздельном же — семейная жизнь может превратиться в игры с калькулятором.

“А я коммуналку оплатила”, “А я резину зимнюю купил”, “А я две курицы заказала”, “А я за кафе платил” и так далее.

Поэтому однозначного ответа нет. Можно только посоветовать откровенно говорить своему партнеру как о собственных чувствах, так и о доходах, если вы решили, что это на всю жизнь.

Определите общую цель

Необходимо понимать, что сейчас является важным для вашей семьи. При желании можно даже прописать краткосрочные планы на ближайшие месяцы или год, а также долгосрочные – на следующие пять лет.

Четко определенная цель поможет сосредоточиться в течение года на наиболее желаемых вещах и быстрее добиться их.

Конечно, может возникать множество искушений, пока вы пытаетесь собрать на свою мечту, но еще слишком далекую. Поэтому на такие непредсказуемые расходы лучше тоже выделить часть бюджета.

Сделайте анализ доходов и расходов семьи

В начале каждого месяца следует выделить время на то, чтобы определить доходы семьи и распределить их с учетом потребностей.

В первую очередь важно понять, какие есть доходы. Чтобы стало ясно, их можно разделить на подкатегории: основной, дополнительный и пассивный.

Для каждой семьи список будет индивидуальным. К примеру, у кого-то основной доход будут составлять заработные платы мужа и жены.

Тогда дополнительными можно считать деньги, заработанные на подработках или фрилансе. Пассивный доход будут составлять поступления от аренды квартиры, процентов от инвестиций в бизнесе или по банковскому депозиту.

Принцип Необходимо — Нужно — Хочу

Исходя из такого распределения, можно начинать планировать расходы. Ориентироваться в этом случае можно на принцип Необходимо — Нужно — Хочу.

Например, к необходимым расходам можно отнести покупки продуктов питания и оплату коммунальных услуг. Что же касается пункта Нужно, то к нему можно отнести, например, расходы на транспорт.

Расходы семейного бюджета можно разделить на подкатегории: фиксированные и переменные. К фиксированным можно отнести расходы на оплату жилья и коммунальных услуг, налоги, продукты питания, одежду, обувь и т.п.

Переменные расходы будут зависеть от образа жизни, к которому привыкли члены семьи (отдых, кино, театр и кафе).

Способы планирования бюджета

Существует множество вариаций для планирования бюджета семьи, однако следует помнить, что в течение нескольких месяцев придется соблюдать только один. Поскольку сразу с первого дня на вас не пойдет дождь из накопленных денег через 24 часа. Только со временем можно будет корректировать бюджет в зависимости от нужд и приоритетов семьи.

Формула 60 на 40

Наиболее распространенной для планирования расходов остается формула 60 на 40. Она может существовать в двух вариантах. Первый предлагает семье 60% дохода отдавать на текущие расходы, а остаток равномерно распределить на сбережения, цели и мечты, непредвиденные расходы, путешествия и развлечения. Однако он лучше подходит для долгосрочных планов, например, на год.

Ограничение сегмента развлечений

Второй вариант предлагает 40% выделить на продукты, 30% равномерно распределить на здоровье и лечение, покупку одежды и транспорт. На коммунальные расходы остается 15%, а на досуг и развлечения всего 5%.

Формула 50-30-20

Кроме того, вы можете воспользоваться методом 50-30-20, который мы предлагали для личного бюджета, но с небольшой трансформацией.

В таком случае 50% дохода уйдет на текущие расходы семьи, 30% — на путешествия развлечения, а 20% — на сбережения.

Самым простым вариантом может быть после уплаты всех необходимых счетов, таких как коммунальные платежи, просто разделить доход на четыре части, как на одну неделю месяца. Таким образом можно быстро скорректировать свое финансовое состояние.

Меню на неделю

Часто замечали, как шли только за хлебом, а выходили с огромными пакетами из магазина? Еще и сам хлеб забыли?

Именно такие причудливые привычки могут приносить немалые убытки семейному бюджету. Хорошо, когда живешь наедине и в один день можешь есть все, что заблагорассудится, а в другой – больше ничего и не хотеть. Еще лучше, когда удается все же запланировать рацион как для себя, так и для самых родных.

Такая простая привычка, как составлять меню на неделю и делать большие закупки на выходных, может не только сэкономить ваше время и силы в будни, но уменьшить и затраты на продукты.

Таким образом, следует подробно прописать все блюда на завтрак, обед и ужин и все необходимые составляющие. Кроме свежих овощей и фруктов можно запастись еще и замороженными, чтобы всегда быть готовыми бороться с ворчанием в желудке.

Однако совсем строгими быть все же не стоит, и если кому-то сильно захочется шоколадки, не мешайте такой маленькой, но важной мечте.

Непредвиденные расходы и подушка безопасности

Следует помнить, что мир не стоит на месте, как доходы, так и потребность в расходах могут изменяться при определенных обстоятельствах. В случае перемен бюджет, конечно, придется пересмотреть.

По возможности следует пытаться сэкономить средства на случаи, когда доход может значительно уменьшиться или будет необходимость в больших и незапланированных расходах.

Так называемую подушку безопасности или резервный фонд можно создать в любой момент, хоть и под матрасом, если угодно. Главное — ежемесячно откладывать определенную сумму, которую потом можно будет потратить на необходимую покупку или же большую мечту одного из членов семьи.

Кроме того, подушка может пригодиться, если кто-то потеряет постоянный доход или решит отправиться на поиски себя.

Лучше иметь на счету сумму, которая могла бы обеспечивать семью еще в течение полугода.

При более благоприятных обстоятельствах сбережения, например, можно хранить в банках и получать от них проценты в качестве дополнительных выплат, чтобы улучшить благосостояние семьи.

Инвестирование как еще один способ обезопасить доход семьи

В планирование бюджета семьи следует включить инвестиции, если это позволяет имеющийся доход. Например, можно выбрать бизнес, которому вы доверяете и считаете перспективным. В таком случае вы сможете и поддержать любимый продукт или услугу, и одновременно быстрее достичь финансовой цели семьи.

Еще одним вариантом может быть депозит в банке, что тоже своего рода инвестиция. Или, по возможности, купите недвижимость, создав таким образом актив для вашей семьи.

Не забывайте отслеживать расходы

В случае, если вы решили изменить или усовершенствовать систему ведения семейного бюджета, не забывайте отслеживать расходы. Начать можно со сбора чеков или выписок с банковской карты, чтобы понять, куда идет большая часть ваших доходов.

Если такие расходы оправданы, тогда необходимо скорректировать существующий план бюджета. Однако если вы заметили за собой какую-то не слишком полезную финансовую привычку, например, покупать что-то спонтанно, часто ходить в продуктовый, или брать постоянно полиэтиленовые пакеты, то стоит немного поработать над собой.

Однако бывают факторы, которые не так зависят от нас, но оказывают значительное влияние на жизнь. Чтобы лучше спланировать свой семейный бюджет, читай, как и почему возрастут цены на продукты в 2022 году.