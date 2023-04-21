Зарплата зникає за три дні? Топ застосунків для контролю особистих витрат

Прийшла зарплата і ти думаєш, як не витратити її за два дні? Розраховуєш на те, щоб вистачило на місяць, а гроші зникають так, що і не помічаєш, куди. Якщо для тебе це знайома ситуація, в матеріалі ми розповідаємо про топ застосунків для контролю витрат. Вони допоможуть економити та аналізувати твої витрати.

Топ застосунків для контролю витрат — для економії та аналізу

Корисними застосунками для контролю витрат поділилося видання WoMo. Збирати чеки та занотовувати у блокнот усі витрати часто дуже складно або навіть неможливо. Через це різноманітні додатки для контролю витрат стають дуже популярними.

Деякі з них роблять детальний аналіз витрат та надають рекомендації, як більше економити. Більшість із них безкоштовні, тож платити ще й за застосунок тобі не доведеться.

Money Manager

Зручний застосунок, в який можна додати всі твої надходження та витрати. Потім ти можеш переглядати статистику за вибраний період. Користуватися можна з телефона або комп’ютера.

Додаток створює діаграми, завдяки яким простіше зрозуміти, на що ти витрачаєш гроші. Доступні функції планування витрат. Також він розпізнає чеки, тому не потрібно вводити дані вручну. Є платна версія, в якій доступно більше функцій.

Wallet

Додаток для економії коштів. Його можна синхронізувати з банкінгом, тому всі витрати будуть з’являтися автоматично в застосунку. Щотижня додаток надсилає детальний звіт витрат, боргів та рахунків.

До облікового запису можуть долучитися члени родини, і ви зможете контролювати фінанси разом. У застосунку можна встановити ціль — купівля квартири, погашення боргу тощо, і він радитиме, як розподілити фінанси раціональніше.

Splittable

Найкращий застосунок для спільних витрат. Якщо ти спільно з кимось оплачуєш комуналку чи оренду, додай у застосунок учасників. Застосунок допомагає по-чесному порахувати й розподілити витрати.

Щомісяця він аналізує заборгованості та повідомляє, хто і скільки кому винен.

Moneygraph

Якщо в тебе віддалена робота, цей застосунок може підлаштовуватися під різні джерела прибутку, аналізувати їх та створювати звіти. Його можна синхронізувати за допомогою OneDrive.

Додаток безкоштовний протягом пробного періоду.

Spendee

Тут ти можеш запланувати свої витрати на місяць та відстежити, наскільки ти дотримуєшся плану. Додай необхідні витрати — наприклад, комунальні платежі, і застосунок нагадає про потребу сплатити.

Застосунок може складати твій бюджет самостійно, щоб гроші не закінчувалися за кілька днів імпульсивних витрат. Він створює графіки та аналізує транзакції. Тут також можна створити сімейний акаунт.

У платній версії немає реклами та є можливість робити pdf-документи з цих даних.

Expensify

Цей застосунок сканує чеки та вносить їх у список витрат, навіть визначає їхню категорію. Він зручний під час подорожей та відряджень. Його можна синхронізувати з банківською карткою та налаштувати потрібну валюту.

Дані застосунок аналізує та створює документ, який надсилає тобі на пошту. Пробний місяць користування безкоштовний.

Monefy

Простий та зрозумілий застосунок, який можна використовувати всією родиною. Він рахує витрати та ділить їх за категоріями. Створює статистику витрат. Додаток аналізує запропонований бюджет на місяць.

Додаток може не враховувати певні суми, які ти відкладаєш, та створювати план витрат з урахуванням заощаджень. Є платна версія, в якій доступно більше корисних функцій.

Goodbudget

Такий застосунок для контролю коштів є сучасним і простим у користуванні. Він планує бюджет на місяць. Ти вводиш дані про те, на що хочеш витратити кошти, а додаток відстежує реальність виконання.

Можна створити важливі дати — наприклад, день, коли ти оплачуєш комунальні послуги, чи їздиш на шопінг. Він нагадає про ці дні. А після надішле звіт про витрати з діаграмами.

У платній версії є можливість зберігати дані сім років та створювати необмежену кількість грошових конвертів з накопиченнями.

Раніше ми розповідали, як спланувати сімейний бюджет.

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