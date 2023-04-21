Економія

Зарплата зникає за три дні? Топ застосунків для контролю особистих витрат

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 21 Квітня 2023, 08:00
Топ застосунків для контролю витрат — для економії та аналізу
Фото: Pexels

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