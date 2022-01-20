Вміння адаптуватись і детальний аналіз: поради для планування сімейного бюджету

Часом буває відчуття, що гроші з гаманця йдуть від нас швидше, ніж години на робочому місці. Та і зрозуміти, як і куди вийшло стільки витратити цього місяця, часто не вдається. Особливо, коли намагаєшся планувати сімейний бюджет.

То як його правильно сформувати? Хто має забезпечувати сім’ю? Як спланувати непередбачувані витрати? Пояснюємо нижче.

Правила для планування сімейного бюджету

Спочатку, щоб не забути про когось і планування не стало приводом для сварки, важливо встановити правила. Найголовніше — плануйте разом, щоб врахувати потреби кожного члена родини.

Окрім того, важливо реально оцінити свої доходи, а значить, і можливості. Спроба видати бажане за дійсне може залишити вас наприкінці місяця без жодної копійчини.

Великі покупки та відпустку найкраще запланувати заздалегідь. Можливо, якраз на початку року є нагода сісти разом та визначитись, куди поїхати та скільки це коштуватиме.

І, звичайно, не забувайте дотримуватися спільного плану, наскільки це можливо. Якщо вас не спіткала якась критична ситуація, то ліпше не намагатись перерозподілити витрати спонтанно.

Хто має забезпечувати родину

Насамперед варто чесно відповісти собі та своєму партнеру/партнерці, як було б комфортніше.

Існують родини, де забезпеченням займається лише чоловік, а буває, що працює тільки дружина. Трапляються випадки, коли обоє працюють, а іноді хтось залишається без партнера.

Однак якщо розглядати більш поширене питання — хто має забезпечувати родину — до якого підходять усі новостворені сім’ї, то можна виділити два варіанти: спільний чи роздільний бюджет.

Як стверджує відомий психолог Дмитро Карпачов на своїй сторінці в Instagram, при спільному бюджеті можуть виникнути суперечки через обсяг внесеної частки. При роздільному ж — сімейне життя може перетворитись на ігри з калькулятором.

“А я комуналку оплатила”, “А я гуму зимову купив”, “А я дві курки замовила”, “А я за кафе платив” і так далі.

Тому однозначної відповіді немає. Можна лише порадити щиро говорити своєму партнеру/партнерці як про власні почуття, так і про доходи, якщо ви вже вирішили, що це на все життя.

Визначте спільну мету

Необхідно розуміти, що саме зараз важливо для вашої родини. За бажання можна навіть прописати короткострокові плани на найближчі місяці та рік, а також довгострокові — на наступні п’ять років.

Чітко визначена мета допоможе зосередитися протягом року на найбільш бажаних речах і швидше її досягти.

Звичайно, може виникати безліч спокус, поки ви намагаєтесь назбирати на щось омріяне, але дуже далеке. Тому на такі непередбачувані витрати краще теж виділити частину бюджету.

Проведіть аналіз доходів та витрат сім’ї

На початку кожного місяця варто виділити час на те, щоб визначити доходи сім’ї та розподілити їх з огляду на потреби.

Передусім важливо зрозуміти, які є доходи в родини. Для цього їх можна поділити на підкатегорії: основний, додатковий та пасивний.

Для кожної сім’ї перелік буде індивідуальним. Наприклад, у когось до основного доходу будуть входити заробітні плати чоловіка та дружини.

Тоді додатковими можна вважати гроші, зароблені на підробітках чи фрилансі. Пасивний дохід складатимуть надходження від оренди квартири, відсотки від інвестицій у бізнесі чи по банківському депозиту.

Принцип Необхідно — Потрібно — Хочу

Виходячи з такого розподілу, можна починати планувати витрати. Орієнтуватись у цьому разі можна на принцип Необхідно — Потрібно — Хочу.

Наприклад, до необхідних витрат можна віднести покупки продуктів харчування та оплату комунальних послуг. Що ж стосується пункту Потрібно, то до нього можна зарахувати, наприклад, витрати на транспорт.

Витрати сімейного бюджету теж можна поділити на підкатегорії: фіксовані та змінні. До фіксованих можна віднести витрати на оплату житла і комунальних послуг, податки, продукти харчування, одяг, взуття і тому подібне.

Змінні витрати сім’ї залежатимуть від стилю життя, до якого звикли члени родини (відпочинок, кіно, театр та кафе).

Способи планування бюджету

Існує безліч варіацій для планування бюджету сім’ї, однак варто пам’ятати, що протягом декількох місяців доведеться дотримуватись лише однієї. Оскільки одразу з першого дня на вас не піде дощ із накопичених грошей за 24 години. Лише з часом можна буде коригувати бюджет залежно від потреб та пріоритетів родини.

Формула 60 на 40

Найбільш поширеною для планування витрат залишається формула 60 на 40. Вона може існувати у двох варіантах. Перший пропонує сім’ї 60% доходу віддавати на поточні витрати родини, а залишок рівномірно розподілити на заощадження, цілі та мрії, непередбачені витрати, подорожі та розваги. Однак він ліпше підходить для довгострокових планів, наприклад, на рік.

Обмеження сегменту розваг

Другий варіант пропонує 40% виділити на продукти, 30% рівномірно розподілити на здоров’я і лікування, покупки одягу і транспорт. На комунальні витрати залишається 15%, а на дозвілля і розваги — всього 5%.

Формула 50-30-20

Окрім того, ви можете скористатися методом 50-30-20, який ми раніше пропонували для особистого бюджету, але з невеличкою трансформацією.

У такому разі 50% доходу піде на поточні витрати родини, 30% — на подорожі та розваги, а 20% — на заощадження.

Найпростішим варіантом може бути після сплати усіх необхідних рахунків, як-от комунальні платежі, просто розділити дохід на чотири частини, як на один тиждень місяця. Так можна швидко скоригувати свій фінансовий стан.

Меню на тиждень

Часто помічали, як ішли тільки по хліб, а виходили з магазину з величезними пакунками? Ще й сам хліб забули?

Саме такі чудернацькі звички можуть приносити чималі збитки сімейному бюджету. Добре, коли живеш наодинці й одного дня можеш їсти все, що заманеться, а іншого — більше нічого й не хотіти. Ще краще, коли вдається все ж таки запланувати раціон як для себе, так і для найрідніших.

Така проста звичка, як складати меню на тиждень і робити великі закупки на вихідних, може не лише заощадити час і сили у будні, але й зменшити витрати на продукти.

Тому варто детально прописати усі страви на сніданок, обід і вечерю та всі необхідні складові. Окрім свіжих овочів та фруктів, можна запастися ще й замороженими, щоб завжди бути готовими боротися з бурчанням у шлунку.

Проте зовсім суворими бути все ж не варто, і якщо комусь закортить шоколадки, не ставайте на заваді такі маленькій, але важливій мрії.

Непередбачувані витрати та подушка безпеки

Варто пам’ятати, що світ не стоїть на місці, тож як доходи, так і потреба у витратах можуть змінюватись за певних обставин. У разі змін бюджет, звичайно, доведеться переглянути.

За нагоди добре заощаджувати кошти на випадки, коли дохід може значно зменшитись чи буде нагальна потреба у великих і незапланованих витратах.

Так звану подушку безпеки чи резервний фонд можна створити у будь-який момент, хоч і під матрацом, якщо завгодно. Головне – щомісяця відкладати певну суму, яку потім можна буде витратити на необхідну покупку або ж велику мрію одного із членів родини.

Окрім того, подушка може стати у пригоді, якщо хтось втратить постійний дохід або ж захоче вирушити на пошуки себе.

Ліпше мати на рахунку суму, яка б могла забезпечувати родину ще протягом півроку.

За більш сприятливих обставин заощадження, наприклад, можна зберігати у банках і отримувати від них відсотки як додаткові виплати, щоб поліпшити добробут сім’ї.

Інвестування як ще один спосіб убезпечити дохід сім’ї

До планування бюджету родини варто внести інвестиції, якщо це дозволяє наявний дохід. Наприклад, можна обрати бізнес, якому ви довіряєте і який вважаєте перспективним. У такому разі ви зможете і підтримати улюблений продукт чи послугу, і водночас швидше досягти фінансової мети сім’ї.

Ще одним варіантом може бути депозит в банку, що теж свого роду інвестиція. Або ж, за нагоди, купити нерухомість, яка певним чином створить актив для вашої родини.

Не забувайте відстежувати витрати

У разі, якщо ви вирішили змінити чи вдосконалити систему ведення сімейного бюджету, не забувайте відстежувати витрати. Почати можна зі збирання чеків чи виписок з банківської картки, щоб зрозуміти, куди саме йде більша частина ваших доходів.

Якщо такі витрати виправдані, тоді необхідно скоригувати план бюджету. Проте якщо ви помітили за собою якусь не надто корисну фінансову звичку, наприклад, спонтанні покупки, часті походи до продуктового чи купівля поліетиленових пакетів, то варто трохи попрацювати над собою.

Проте бувають фактори, які не дуже залежать від нас, але значно впливають на життя. Щоб краще спланувати свій сімейний бюджет, читай, як і чому зростуть ціни на продукти у 2022 році.