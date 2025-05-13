Як перевірити заборгованість за комунальні послуги: проста інструкція для кожного

Перевірити заборгованість за комуналку можна кількома способами. Якщо ти користуєшся інтернетом, найзручніше — через особисті кабінети надавачів послуг або універсальні сервіси, приміром, Приват24 чи Portmone.

Якщо ж ні — звертайся безпосередньо у ЖЕКу або компанії, які обслуговують твій будинок. Детально про найпопулярніші способи перевірки — у нашому матеріалі.

Як перевірити заборгованість за комунальні послуги офлайн

Якщо ти не користуєшся електронними сервісами або хочеш отримати паперові документи — можна звернутися безпосередньо до організацій, які надають послуги і перевірити заборгованість за комунальні послуги просто на місці.

ЖЕК, ОСББ або управляюча компанія

Це організації, які обслуговують твій будинок. Вони ведуть облік платежів за утримання будинку, прибудинкової території, вивіз сміття тощо. Там можна дізнатися стан особового рахунку, суму боргу та реквізити для оплати;

Водоканал, Обленерго, Теплокомуненерго, облгаз

Відвідай офіси надавачів послуг. У кожній із цих установ можна перевірити заборгованість, потрібно лише пред’явити документи, що підтверджують право користування житлом (паспорт, ідентифікаційний код, договір оренди або право власності).

Як перевірити заборгованість за комунальні послуги онлайн

Якщо ти хочеш заощадити час — можна перевірити заборгованість за комунальні послуги, скориставшись електронними сервісами. Для цього потрібно знати адресу житла та/або номер особового рахунку.

Як перевірити заборгованість за комунальні послуги на офіційних сайтах надавачів послуг

Більшість постачальників комунальних послуг мають особисті кабінети, де можна перевірити стан розрахунків. Це можуть бути:

Нафтогаз України (газ), https://gas.ua

Київводоканал, Львівводоканал, Харківводоканал тощо

Теплоенерго (тепло і гаряча вода)

ДТЕК (електроенергія в столиці та інших регіонах)

Оператор газорозподілу (облгаз).

У більшості випадків після реєстрації, для якої потрібен номер особового рахунку та адреса, ти зможеш бачити всю історію оплат і суму боргу.

Як перевірити заборгованість за комунальні послуги на універсальних сервісах для перевірки та оплати

Також є платформи, які збирають інформацію від кількох постачальників:

Єдиний рахунок (Центр комунального сервісу, для мешканців Києва) https://cks.com.ua

в одному кабінеті можна побачити стан розрахунків за всі послуги: вода, тепло, електроенергія, газ.

Сервіси Приват24 та Monobank

Якщо прив’язати адресу в додатку — можна автоматично бачити нарахування та борги, а також оплачувати послуги без ручного введення даних. Приват24 часто підтягує заборгованість автоматично.

Сервіс iPay.ua — https://www.ipay.ua

Дозволяє перевіряти заборгованість та оплачувати комунальні послуги. Деякі компанії навіть автоматично надсилають інформацію про борг на цей сайт.

Portmone.com — https://www.portmone.com.ua

Також підтримує перевірку заборгованості у великих містах України.

Головне, пам’ятай: щоб перевірити заборгованість за комунальні послуги, потрібен номер особового рахунку. Зазвичай він є в старих паперових квитанціях або договорах. Також може знадобитися ввести адресу проживання та код платника/ІПН (не завжди).

