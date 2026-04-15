Зеленський підписав закон про звільнення власників зруйнованого житла від комунальних платежів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №13155, який звільняє власників зруйнованого або пошкодженого внаслідок збройної агресії житла від сплати комунальних послуг та внесків на управління будинком.

Це рішення покликане врегулювати критичну проблему, коли громадяни, чиї оселі стали непридатними для проживання, продовжували отримувати рахунки від постачальників послуг.

Документ вносить зміни до законодавства, встановлюючи прямий зв’язок між фактичним станом нерухомості та нарахуванням плати за її обслуговування, що діятиме протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його завершення.

Комунальні послуги за знищене майно оплачувати більше не треба

Ключовим інструментом для реалізації цього права стає акт комісійного обстеження, у якому фахівці мають чітко зафіксувати категорію пошкоджень, дату руйнування та орієнтовні терміни відновлення об’єкта. Саме цей документ стає офіційною підставою для зупинки нарахувань за житлово-комунальні послуги та абонентське обслуговування.

Якщо житло знищено повністю і не підлягає відновленню, плата припиняється остаточно.

Крім того, закон дозволяє зборам співвласників багатоквартирних будинків ухвалювати рішення про перерахунок або коригування плати за послуги з управління, а також надає право ОСББ та ЖБК повністю звільняти постраждалих власників від сплати внесків на утримання будинку та прибудинкової території.

Окрім комунальної сфери, підписаний закон торкається і фінансових зобов’язань перед державою. Зокрема, наявність акта про руйнування дає право припинити нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що такий підхід є справедливим, оскільки фактичне надання послуг за адресами зруйнованих об’єктів є неможливим, а нарахування боргів лише поглиблює соціальну кризу.

Відтепер будь-яке поновлення платежів можливе лише після офіційної фіксації факту завершення відновлювальних робіт та повернення житла до експлуатаційного стану.

