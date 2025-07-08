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Зруйноване житло в зоні війни тепер перевірятимуть онлайн — рішення Кабміну

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Липня 2025, 19:00
Зруйноване житло в зоні війни тепер перевірятимуть онлайн — рішення Кабміну
Фото Pexels

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