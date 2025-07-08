Зруйноване житло в зоні війни тепер перевірятимуть онлайн — рішення Кабміну

Кабмін ухвалив важливе рішення — тепер комісії зможуть дистанційно перевіряти зруйноване житло в зонах активних бойових дій. Це допоможе людям швидше отримати компенсації за втрату домівок, навіть якщо через обстріли неможливо приїхати і оглянути пошкодження особисто.

Про це пише Міністерство розвитку громад та територій України.

Раніше комісії, що оцінюють збитки, часто не могли виїхати безпосередньо на місце через небезпеку для життя.

Тепер, завдяки новому механізму, вони зможуть використовувати супутникові знімки, відео- та фотоматеріали, зроблені за допомогою дронів або мобільних телефонів власників житла, щоб оцінити ступінь руйнувань.

Для підтвердження факту знищення будинку необхідно надати кольорові, чіткі фотографії з різних ракурсів із позначенням часу, дати та геолокації.

На знімках мають бути видимі опорні конструкції будівлі, а також ідентифікаційні ознаки, такі як таблички з адресою або номери будинків.

Після аналізу матеріалів комісія складає акт дистанційного обстеження, який вноситься до Реєстру пошкодженого майна. Це дає змогу власникам житла отримати житловий сертифікат — документ, що відкриває шлях до купівлі нового житла у більш безпечних регіонах України.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що цей механізм дозволить людям отримати компенсації без ризику для життя у зонах, де тривають бойові дії.

— Ми запускаємо механізм, який дає змогу отримати компенсацію за зруйноване житло без ризику для життя, — зазначив посадовець.

Нова система є частиною цифровізації процесу фіксації збитків від війни. На початковому етапі вона працюватиме саме в громадах з активними бойовими діями, а у разі успіху буде поширена на інші території, включно з тимчасово окупованими.

Паралельно готуються програми компенсацій для внутрішньо переміщених осіб, зокрема для військовослужбовців та їхніх сімей, які змушені були залишити домівки.

Для них планують надати житлові ваучери, які можна буде використати для придбання нового житла або для покриття іпотечних платежів.

Комісії для дистанційного обстеження житла зможуть використовувати:

супутникові знімки;

фото і відео з дронів (БПЛА);

фото та відео, зроблені власниками на мобільні телефони.

Вимоги до фото та відео від заявників:

знімки мають бути кольорові, чіткі та без дефектів;

файл повинен містити дату, час і геолокацію зйомки;

на фото має бути видно земельну ділянку з оселею;

потрібно загальне фото та мінімум 3 різних ракурси, що підтверджують знищення;

чітко мають бути зафіксовані пошкоджені конструкції (стіни, дах, перекриття);

на фото мають бути видимі адресні таблички, номери будинків або інші орієнтири.

За необхідності можна додати додаткові документи — акти від ДСНС, поліції або свідчення очевидців. Якщо наданих матеріалів вистачає, комісія оформлює акт дистанційного обстеження і вносить його до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

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