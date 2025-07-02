Як не залишитися ні з чим: що робити, коли втратили майно через обстріл

Ракетні удари, вибухи, уламки – війна завдає шкоди не лише будівлям, а й особистим речам. Автомобілі, техніка, меблі, ґаджети — усе це може бути знищене або пошкоджене в одну мить. Але якщо для пошкодженого житла вже діють державні компенсаційні програми, то із рухомим майном ситуація складніша — механізмів виплат поки не передбачено.

Які є варіанти захисту, як правильно фіксувати втрати та коли можна очікувати на реальні виплати — журналісти проекту Вікно Відновлення з’ясували у розмові з юристкою Дар’єю Малінніковою та генеральним директором асоціації Страховий бізнес Вячеславом Черняховським.

Що входить до рухомого майна

Рухоме майно — це всі речі, які не прикріплені до фундаменту й можуть бути переміщені без порушення їх цілісності. Сюди належать:

автомобілі;

побутова й цифрова техніка;

меблі;

обладнання;

особисті речі (телефони, планшети, фотоапарати тощо).

Саме ці об’єкти сьогодні не потрапляють до жодної державної програми компенсації збитків.

Чи можна розраховувати на допомогу від держави

Наразі в Україні немає окремої процедури компенсації втрат за рухоме майно – ні для фізичних осіб, ні для бізнесу. Але, як зазначає юристка Дар’я Маліннікова, це не привід ігнорувати факт пошкодження.

— Фіксація збитків — це ваш шанс на відшкодування в майбутньому. Навіть якщо зараз компенсацій немає, це може змінитися — і ваші документи будуть вирішальними, — каже юристка.

Одним із дієвих інструментів, який вже працює, є Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні війною. Хоча виплати ще не розпочалися, подати заяву можна вже зараз – і чим більше доказів, тим краще.

Як правильно зафіксувати пошкодження майна

Щоб мати юридичне підтвердження втрати майна, потрібно пройти кілька етапів.

Подати заяву до поліції , отримати протокол і витяг з ЄРДР. Зробити фото та відеофіксацію ушкоджень (загальний вигляд, крупні плани окремих речей). Зібрати документи , які підтверджують власність: чеки, технічні паспорти, інструкції, гарантії. Зібрати свідчення очевидців , якщо вони були — з контактами. У випадку пожежі — звернутися до ДСНС і взяти акт з вказанням причини загоряння. Звернутися до місцевої влади для складання акту про обстеження ушкодженого майна. Замовити експертну оцінку для визначення вартості збитків.

Чи працює страхування рухомого майна

У стандартному пакеті ОСЦПВ (автоцивілка) покриття пошкоджень від війни не передбачено. Щоб отримати компенсацію за зруйнований транспорт чи речі, потрібно мати окремий страховий договір, де вказано захист від воєнних ризиків.

З 2022 року деякі українські страхові компанії почали пропонувати послугу страхування майна від наслідків бойових дій. У такий договір можна включити:

автомобіль;

побутову техніку;

меблі;

інші особисті речі.

— Це як вклад у свою безпеку: заплатив один раз — і в разі прильоту отримаєш компенсацію. Головне – правильно оцінити суму, щоб її реально вистачило, — пояснює В’ячеслав Черняховський.

Чому страхування майна досі не стало популярним

В Україні поки не сформована сильна культура страхування. Багато хто не вірить у можливість відшкодування або вважає, що “зі мною такого не станеться”.

— У нас забагато оптимістів, які надіються на те, що пощастить. Але коли обстріл трапляється, люди залишаються із проблемою сам на сам. А страхування — це як парасолька: краще мати й не використати, ніж не мати, коли потрібно, — додає Черняховський.

Попри це, випадки компенсацій вже є. Якщо поліс оформлено грамотно, а документи подано правильно – виплати застрахованим особам надходять упродовж 1-2 місяців після інциденту.

Раніше ми писали, як працює програма єВідновлення та що потрібно знати для успішного отримання компенсації.

