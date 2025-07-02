Як не залишитися ні з чим: що робити, коли втратили майно через обстріл

Ракетні удари, вибухи, уламки – війна завдає шкоди не лише будівлям, а й особистим речам. Автомобілі, техніка, меблі, ґаджети — усе це може бути знищене або пошкоджене в одну мить. Але якщо для пошкодженого житла вже діють державні компенсаційні програми, то із рухомим майном ситуація складніша — механізмів виплат поки не передбачено.
Які є варіанти захисту, як правильно фіксувати втрати та коли можна очікувати на реальні виплати — журналісти проекту Вікно Відновлення з’ясували у розмові з юристкою Дар’єю Малінніковою та генеральним директором асоціації Страховий бізнес Вячеславом Черняховським.
Що входить до рухомого майна
Рухоме майно — це всі речі, які не прикріплені до фундаменту й можуть бути переміщені без порушення їх цілісності. Сюди належать:
- автомобілі;
- побутова й цифрова техніка;
- меблі;
- обладнання;
- особисті речі (телефони, планшети, фотоапарати тощо).
Саме ці об’єкти сьогодні не потрапляють до жодної державної програми компенсації збитків.
Чи можна розраховувати на допомогу від держави
Наразі в Україні немає окремої процедури компенсації втрат за рухоме майно – ні для фізичних осіб, ні для бізнесу. Але, як зазначає юристка Дар’я Маліннікова, це не привід ігнорувати факт пошкодження.
— Фіксація збитків — це ваш шанс на відшкодування в майбутньому. Навіть якщо зараз компенсацій немає, це може змінитися — і ваші документи будуть вирішальними, — каже юристка.
Одним із дієвих інструментів, який вже працює, є Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні війною. Хоча виплати ще не розпочалися, подати заяву можна вже зараз – і чим більше доказів, тим краще.
Як правильно зафіксувати пошкодження майна
Щоб мати юридичне підтвердження втрати майна, потрібно пройти кілька етапів.
- Подати заяву до поліції, отримати протокол і витяг з ЄРДР.
- Зробити фото та відеофіксацію ушкоджень (загальний вигляд, крупні плани окремих речей).
- Зібрати документи, які підтверджують власність: чеки, технічні паспорти, інструкції, гарантії.
- Зібрати свідчення очевидців, якщо вони були — з контактами.
- У випадку пожежі — звернутися до ДСНС і взяти акт з вказанням причини загоряння.
- Звернутися до місцевої влади для складання акту про обстеження ушкодженого майна.
- Замовити експертну оцінку для визначення вартості збитків.
Чи працює страхування рухомого майна
У стандартному пакеті ОСЦПВ (автоцивілка) покриття пошкоджень від війни не передбачено. Щоб отримати компенсацію за зруйнований транспорт чи речі, потрібно мати окремий страховий договір, де вказано захист від воєнних ризиків.
З 2022 року деякі українські страхові компанії почали пропонувати послугу страхування майна від наслідків бойових дій. У такий договір можна включити:
- автомобіль;
- побутову техніку;
- меблі;
- інші особисті речі.
— Це як вклад у свою безпеку: заплатив один раз — і в разі прильоту отримаєш компенсацію. Головне – правильно оцінити суму, щоб її реально вистачило, — пояснює В’ячеслав Черняховський.
Чому страхування майна досі не стало популярним
В Україні поки не сформована сильна культура страхування. Багато хто не вірить у можливість відшкодування або вважає, що “зі мною такого не станеться”.
— У нас забагато оптимістів, які надіються на те, що пощастить. Але коли обстріл трапляється, люди залишаються із проблемою сам на сам. А страхування — це як парасолька: краще мати й не використати, ніж не мати, коли потрібно, — додає Черняховський.
Попри це, випадки компенсацій вже є. Якщо поліс оформлено грамотно, а документи подано правильно – виплати застрахованим особам надходять упродовж 1-2 місяців після інциденту.
