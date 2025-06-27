Для тебе Новини

Одна атака на Київ — жителі столиці подали до 300 заяв на компенсацію

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 27 Червня 2025, 15:00
відшкодування майна

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь