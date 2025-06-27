Одна атака на Київ — жителі столиці подали до 300 заяв на компенсацію

Минуло лише 10 днів після масованої атаки на Київ 17 червня, а родини столиці вже активно подають заявки на відшкодування збитків через державну програму єВідновлення.

Унаслідок удару постраждали десятки житлових будинків у різних районах столиці, найбільше — у Солом’янському. Кияни не залишилися сам на сам із бідою — вже подано майже 300 заяв на компенсацію! Про це повідомили у КМДА.

Скільки заяв подали кияни та яка підтримка можлива

За словами заступника голови КМДА Вячеслава Непопа, загалом до реєстру пошкодженого й знищеного майна подано 296 заяв від жителів Києва. З них 119 — стосуються ушкодженого житла в Солом’янському районі.

Місто не лишається осторонь. Ми поруч із тими, хто постраждав через військову агресію РФ.

Держава передбачила до 350 тис. грн компенсації для власників пошкоджених квартир та до 500 тис. грн — для приватних будинків. Отримані кошти можна витратити на будматеріали чи ремонт.

Як отримати компенсацію через єВідновлення

Щоб отримати виплату за зруйноване або пошкоджене житло, потрібно виконати лише кілька легких пунктів.

Подати заяву про пошкодження через застосунок або портал Дія (або звернутися до ЦНАПу). Відкрити спеціальний рахунок єВідновлення у банку-учаснику програми. Подати заявку на компенсацію через Дію. Надати дозвіл на огляд житла, щоб комісія змогла оцінити збитки. Дочекатися внесення рішення до реєстру пошкодженого майна. Отримати гроші на картку єВідновлення. Подати звіт про витрати, коли кошти будуть використані.

Що ще варто знати: додаткові виплати від міста

Окрім державної компенсації, кияни можуть розраховувати та на міську підтримку, а саме:

40 000 грн одноразово — для тимчасово переселених людей через втрату житла;

20 000 грн щомісяця (до 12 місяців) — для тих, хто змушений мешкати не вдома;

10 000 грн — у рамках програми Турбота. Назустріч киянам.

Проте важливо, щоб майно було зареєстроване у Державному реєстрі речових прав. Якщо твого житла немає в реєстрі, звернися до нотаріуса або ЦНАПу для його реєстрації.

Якщо твоє житло постраждало — не зволікай. Компенсація та підтримка держави можуть стати першим кроком до відновлення після втрати.

Головне фото: ДСНС України

Також дізнайся, як отримати витяг про зруйноване житло через Дію.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.