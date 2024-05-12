Війна в Україні

То Відновлення є, чи нема? Як відбувається відбудова втраченого під час війни житла за державною програмою

Вікторія Мельник, журналістка сайту 12 Травня 2024, 20:00
єВідновлення
Фото: Unsplash

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