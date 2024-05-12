То Відновлення є, чи нема? Як відбувається відбудова втраченого під час війни житла за державною програмою

Повномасштабне вторгнення породило проблеми у суспільстві, розвʼязувати які українці будуть ще довго. За підрахунками Київської Школи Економіки, лише станом на січень 2024 року внаслідок бойових дій та регулярних обстрілів кількість пошкоджених та зруйнованих житлових будинків становила понад 250 тис. будівель.

Для українців держава запустила програму з відбудови єВідновлення, завдяки якій зʼявилися житлові сертифікати для українців, які втратили свою оселю під час війни та можуть придбати нову на заміну зруйнованій.

Журналістка Альона Павлюк з видання УП.Життя поспілкувалася з українцями, які намагалися отримати компенсацію за втрачене житло, а також розповіла про основні труднощі, з якими ті стикнулися. Ми переповідаємо найцікавіше тобі.

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Наталія Мазніченко до повномасштабного вторгнення проживала в Бучі у красивому чотириповерховому будинку. Та війна забрала в неї й коханого чоловіка, і власний бізнес, і прекрасний дім. Це сталося під час окупації Бучі.

Невістка Наталії була на восьмому місяці вагітності, коли почався наступ росіян на Київ. Тож з народженням дитини, родина не могла піти до тих модульних будиночків та вагончиків, які пропонували українцям, що втратили дім через війну.

Великий дім відновленню не підлягав, бо прилетіло прямо у їхнє подвірʼя. Всі збереження Наталії також опинилися під руїнами будинку.

Із подачею документів на відновлення будинку допомогла юристка. На будинок виділили 4,6 млн грн. Почалися роботи: зруйнований будинок знесли, почали зводити новий. От тільки тут почалися проблеми: фундамент заливали просто на землі, на городі, потім почали перероблювати проект, а зрештою всі роботи припинилися.

Всі пропали й трубку не беруть. Кому не дзвони — все марно. Лише проектант підняв слухавку. Каже, що начебто немає грошей, — розповіла жінка.

Через переживання за будинок жінка на місяць загриміла до лікарні. Гроші на відбудову її будинку перекинули на інший обʼєкт, жінка подала в суд на підрядника Нідком, який і мав відбудувати її оселю.

Інша сімʼя, яка подала документи на програму єВідновлення — Анни Левченко із Тростянця. За місяць до початку великої війни вони з чоловіком придбали нове житло, однак вʼїхати в нього не встигли. Прямим попаданням у деревʼяну прибудову на подвір’ї росіяни понищили будинок Анни.

— Дах весь зняло, паркан знесло, пластик від хати й супутникова тарілка відлетіли — були аж на сусідському подвір’ї. У нас була дерев’яна прибудова — її повністю розтрощило. Удар прийшовся саме по ній, у підлозі стирчала ракета, — розповіла Анна.

Вона подала заявку на програму відбудови одразу після евакуації з Тростянця. Але доки її схвалили, то велика частина ремонтних робіт вже була зроблена, зокрема й за кошти благодійних організацій.

Якби ми півтора року чекали — вже б не було що робити, — наголосила Анна Левченко.

Нині ремонт уже завершений, вони живуть у своїй оселі. Комісія, яка прийшла оцінювати стан будинку уже під час ремонту, який тривав, нарахувала лише близько 48 тис. грн для завершення робіт.

Читати на тему Відбудуй дім на своїй землі! Оновлення у програмі єВідновлення Відтепер власники земельних ділянок зможуть будувати нові будинки на своїх землях.

Відмова на єВідновлення: що робити

Про те, як подавати документи на програму єВідновлення та як відбувається нарахування коштів, ми розповідали тобі раніше. Однак що робити, якщо виплати погодили, а вони не надходять?

Про це УП.Життя розповів юрист Ростислав Соботник.

Для початку експерт радить зачекати, адже гроші нараховуються по черзі, а рахунки Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури можуть бути пустими. Однак у випадку бездіяльності чи незгоди нараховувати кошти, варто звертатися до суду.

Якщо справа стосується компенсації за пошкоджене, а не знищене житло, тоді варто писати скаргу до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерства цифрової трансформації України.

На це у власника є п’ять днів з дати прийняття рішення або спливу терміну для цього.

Так само Ростислав Соботник радить звертатися до органів, якщо ремонтні роботи вже схвалені, але все ніяк не розпочнуться.

Якщо підрядник не виконує своїх обовʼязків, звертайся до:

Міністерства цифрової трансформації із повідомленням про відсутність робіт;

суду, зокрема із заявою про стягнення заборгованості за договором підряду;

правоохоронних органів із повідомленням про кримінальне правопорушення, зокрема за статтею 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Також варто повідомити Мінцифри, аби такого підрядника виключили з програми відбудови єВідновлення.

А коли і як можна отримати кошти за програмою єВідновлення за вже зроблені ремонти, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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