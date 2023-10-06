єВідновлення чекати недовго? Коли виплатять компенсації за вже зроблені ремонти

Верховна Рада України підтримала законопроект №10063, в якому йшлося про зміни до закону № 2923-IX. Він регулює порядок виплат компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок війни.

Читай у нашому матеріалі, коли виплатять компенсації за вже зроблені ремонти за програмою єВідновлення.

Компенсація єВідновлення за зроблені ремонти — коли почнуть видавати

Громадяни, які власним коштом зробили ремонт у житлі, яке постраждало внаслідок російської агресії, отримають компенсації за програмою єВідновлення. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Наша команда комплексно підходить до питання відновлення житла. Вже успішно працює державна допомога на ремонти вартістю до 200 тис. грн. Уже виплачено понад 1 млрд 300 млн грн.

Крім цього, сформували перші 100 житлових сертифікатів на загальну суму в 151 млн грн. За них українці, чиє житло було зруйноване внаслідок війни, зможуть придбати нове. Це може бути нова квартира або будівництво приватного будинку.

Виплачувати компенсації єВідновлення за зроблені ремонти почнуть з 1 січня 2024 року. Подати заявку можна через Дію. Її розглядає комісія та визначає розмір виплати.

Під час визначення розміру компенсації комісія орієнтується на акт первинного огляду пошкодженого житла та чек-лист зі встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабміном.

— Жодних чеків, розписок, фото-, відеофіксацій чи інших доказів не потрібно для отримання компенсацій за зроблений ремонт, — сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Раніше ми розповідали, як працює програма єВідновлення.

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