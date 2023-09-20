Тепер ще більше підприємств! Уряд розширив перелік бізнесів для участі у програмі єВідновлення

Уряд додав нові категорії та МСС-коди для підприємств, які хочуть долучитися до програми єВідновлення з відновлення пошкоджених будинків через війну.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Раніше лише компанії за трьома категоріями та МСС-кодами мали право на участь у програмі. Нині ж додали ще 12 категорій. До цього списку увійшли:
Як зазначають у Міністерстві, ця ініціатива дозволить громадянам отримати більше матеріалів та послуг від різноманітних компаній, а бізнесам — залучити більше клієнтів.
Як зазначають у Міністерстві, ця ініціатива дозволить громадянам отримати більше матеріалів та послуг від різноманітних компаній, а бізнесам — залучити більше клієнтів.
Програма єВідновлення дозволяє придбати будматеріали або замовити послуги з ремонту винятково у компаніях, зареєстрованих у системі.
Щоб приєднатися до програми як підприємець, потрібно зайти на сайт порталу Дія, пройти реєстрацію та надати необхідну інформацію. Йдеться про такі дії:
Нині в програмі вже 1 106 мерчантів: 178 з них — юридичні особи, а 928 — ФОПи.
Раніше ми розповідали, хто і як може отримати допомогу за програмою єВідновлення.
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