Тепер ще більше підприємств! Уряд розширив перелік бізнесів для участі у програмі єВідновлення

Уряд додав нові категорії та МСС-коди для підприємств, які хочуть долучитися до програми єВідновлення з відновлення пошкоджених будинків через війну.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Раніше лише компанії за трьома категоріями та МСС-кодами мали право на участь у програмі. Нині ж додали ще 12 категорій. До цього списку увійшли:

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1711 — генеральні підрядники з вентиляції, теплопостачання та водопроводу;

1731 — підрядники з електрики;

1740 — ізоляція, мозаїка, штукатурні роботи, кам’яна кладка, облицювання плиткою, кахлем;

1750 — підрядники теслярських робіт;

1761 — покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу;

1771 — підрядники бетонних робіт;

5065 — електричні частини та обладнання;

5074 — обладнання для водопроводу та опалювальної системи;

5198 — лакофарбова продукція та супровідні товари;

5200 — товари для дому;

5713 — покриття для підлоги;

8911 — архітектурні, інжинірингові та геодезичні послуги.

Як зазначають у Міністерстві, ця ініціатива дозволить громадянам отримати більше матеріалів та послуг від різноманітних компаній, а бізнесам — залучити більше клієнтів.

Програма єВідновлення дозволяє придбати будматеріали або замовити послуги з ремонту винятково у компаніях, зареєстрованих у системі.

Як приєднатися до програми єВідновлення як бізнес

Щоб приєднатися до програми як підприємець, потрібно зайти на сайт порталу Дія, пройти реєстрацію та надати необхідну інформацію. Йдеться про такі дії:

Створи акаунт або авторизуйся на сайті порталу Дія. Приєднайся до програми єВідновлення як представник(-ця) бізнесу. Звір особисті дані у твоєму профілі в кабінеті на сайті Дія. Обери банк, яким ти користуєшся, додай інформацію про свій Merchant ID. Її потрібно отримати в контакт-центрі свого банку. Переконайся, що МСС-код твоєї фірми відповідає критеріям участі у програмі єВідновлення. Вкажи вид точки продажу та додай про неї інформацію. Перевір заяву та підпиши її, використовуючи електронний підпис для юридичної або фізичної особи-підприємця.

Нині в програмі вже 1 106 мерчантів: 178 з них — юридичні особи, а 928 — ФОПи.

Раніше ми розповідали, хто і як може отримати допомогу за програмою єВідновлення.

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